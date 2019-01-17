Ali Koç: Bu formanın içine seni beni koy daha fazla gol atar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolcuların kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını belirterek "Sezon başında en kötü senaryoyu çizin deseler kimse bu senaryoyu çizmezdi. Bu formanın içine seni beni koy daha fazla gol atar, daha fazla puan alır" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında konuştu.

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri sert yükseldi

Takımın Süper Lig'de küme düşme hattında bulunmasına değinen Ali Koç, "Özetle başarısız olduk diyebiliriz futbol için. Demek durumundayız. Ama röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir başarıya öncülük yapmak için geldik" dedi.

Koç, şöyle devam etti:

— Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilmiş Fenerbahçe için geldik. Sonuçlar ne kadar kötü olursa olsun bu hedefimiz değişmeyecektir. Felsefeden bahsediyorduk. Neydi bu felsefe. Takımı gençleştirmek. Ödenen maaşları indirmek. Öyle bir takım inşa etmek ki, gençlerden oluşan, etrafını 3-4 tane tecrübeli futbolcularla kuvvetlendirip ondan sonra da yapıyı oturtup tek tük transfer yapacağımız yapıydı. Ve hem sportif açıdan katkı sağlayacak futbolcuları bulmak, hem de sattığımızda değer sağlayacak bir yapı oluşturmak istiyorduk."

Ali Koç, taraftarın yönetimden bomba transferler beklediğini vurguladı. Hiçbir transferi bitmeden duyuramayacaklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

— Taraftarımız transferde bomba bekliyor ancak ipuçları vereceğiz bu akşam. Hiçbir transfer bitmeden söyleyemeyiz. En iyi iş de bitmiş iştir. Transfer ettiğimiz oyunculardan beklediğimiz verimi alamadığımızı ama bu imkanlarla bu şartlarla nasıl aldınız diye alkışlandığımızı unutmayalım. Ama ne hikmetse yaptığımız yatırımların meyvesini alamadık ve bugünkü tabloyla karşı karşıya kaldık. Kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak için, yüksek faizli borçları makul seviyeye indirmek için yarattığımız yeni kaynaktan 115 milyon euro'luk kaynaktan bir kuruşunu transfere harcamadık. İstemez miydik 40-50-60 milyon Euro transfere harcayalım. Ama bu anlayışla zaten bugünlere geldik. FFP'den dolayı istesek de ayıramazdık. O günün imkanları çerçevesinde bazı transferler yaptık. Zaten FFP'yi yok sayıp, mali durumu göz ardı edip, taze paramız var deyip transfere harcamak Fenerbahçe'ye ihanet olurdu. Transfer politikası çerçevesinde bir kuruş yaratılan kaynaktan para harcamadan sattığımız 3 oyuncudan gelen gelirle transferlerimizi yaptık."

— Sow Fransa gol kralı olarak geldi 10 milyon EEro'ya. Bugün getirin bakalım kaça geliyor. Guize 14 milyon Euro'ya gelmişti bugün kaça alabilirsiniz La Liga gol kralını? Biz de isterdik tribünlere oynamayı. Ama uzun vadede sağlıklı bir hale getirmek amacımız. Sezon sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Bu avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Şartlar ne olursa olsun 17 hafta sonunda 17. sırada bitirmek. Attığımız gol sayısı, aldığımız puan sayısı ben ve arkadaşlarımdır. Bu yüzden mahcubuz. Öz eleştiri yapmak lazım ve gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Yaptığımız yanlışlar da var, elimizde olmayan konular da var. Ne yapsalar olmuyor diyen de var. Ama bir şey var ki sezon başında en kötü senaryoyu çizin deseler kimse bu senaryoyu çizmezdi. Bu formanın içine seni beni koy daha fazla gol atar, daha fazla puan alır. Slimani gibi bir oyuncunun şutlarının kaleyi bulmaması anlatılacak gibi değil. Bu kara bulutlar da üzerimizden dağılır.