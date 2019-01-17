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11:22 17 Ocak 2019
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    Ertem Şener - Phillip Cocu

    Ali Koç, Cocu ile röportaj yalanını ifşa etti, Ertem Şener'den yanıt geldi

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'işleri güçleri fitne fesat, yalan dolan' diyerek Beyaz TV Spor Koordinatörü Ertem Şener ile Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Emre Bol'u ifşa etti. Koç, eski Fenerbahçe teknik direktörü Cocu ile fotoğraf çektiren Ertem Şener'in, daha sonra bunu özel röportaj gibi sunduğunu söyledi.

    'Camiaya Sesleniş' programında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Yönetim kurullarında fikir ayrılıkları tabii ki olur, olmaması anormaldir. Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman karalama, algı yaratma başlıyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bugün Fenerbahçe için oluyor bu, yarın başka kulüpler için de olacak. Çoğunlukla kandırılıyorsunuz. İşleri güçleri fitne fesat, yalan dolan. Bu insanlar değişmeyecekler. İnsanlar uyanık olsun diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

    ​Koç, spor medyasıyla ilgili yorumda bulunurken, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yapılmış gibi gösterilen bir röportajı örnek verdi:

    Ali Koç
    © AA / Metin Pala
    Ali Koç: Bu formanın içine seni beni koy daha fazla gol atar
    "Cocu, bir televizyon kanalında, isim vermeyeceğim. Cocu bizden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca reklamlarda teaser dönüyor. 'Cocu'yla görüştük, bekleyin bekleyin.' Programın son yarım saatine bırakıyorlar. Ne dedi ne dedi diye… Program saati geliyor. Bir şeyler gösteriyorlar. Ne röportaj var, ne bir şey. Sonra röportaj yapmış gibi soruları ekranda gösteriyorlar. Zaten röportaj yapsanız görüntülü verirsiniz. Ali Koç hakkında ne düşünüyorsunuz, Valbuena hakkında ne düşünüyorsunuz?. Bundan 2-3 gün sonra benim Cocu'yla toplantım vardı. Cocu'yu golf oynarken bulmuşlar. Yediği yemekten hesabındaki paraya kadar yazıyorlar. Cocu'ya dedim ki, ne güzel cevaplar vermişsin. 'Neye cevap vermişim' dedi. Bilmiyor musun dedim 2 gün önce seninle röportaj çıktı, golf oynarken. 'Bilmiyorum' dedi, 'Benim yanıma bir adam geldi, fotoğraf çektirmek istedi. Ben ayağa kalmak istedim, yok otur dedi, yanıma oturdu, fotoğraf çektirip gitti' dedi. Spor medyası bu halde."

    'KAVGA İDDİASINI EMRE BOL ORTAYA ATMIŞTI'

    A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Emre Bol'un Fenerbahçeli iki yöneticinin tekme tokat kavga ettiğine dair iddiaları da gündeme getiren Koç, şöyle konuştu:

    ​"Emre Bol, ekim ayında A Spor'da yaptığı konuşmada Fenerbahçeli iki yöneticinin tekme tokat kavga ettiğini iddia etmişti. Bol, şöyle konuşmuştu: 'Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Comolli'nin bazı yetkilerinin elinden alındığını duyuyoruz ama sadece Samandıra'da değil yönetim içerisinde de bazı sıkıntılar var. Comolli'nin bazı yetkilerinin elinden alındığını duyuyoruz ama sadece Samandıra'da değil yönetim içerisinde de bazı sıkıntılar var.' Tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum, kulaklarıma inanamıyorum. İki tane yönetici kulüp binasında tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Arkasından yine iki tane farklı yönetici, tekme tokat kavga edecek pozisyonlara geliyorlar. Hadi futbolcular genç insanlar, cahilliğine verirsin; adrenali yüksek maçtan çıktı kavga etti dersin. Koca koca iş adamlarının tekme tokat kavga etmesi ne demek ya?"

    ERTEM ŞENER: SİZE YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ

    Ali Koç'un açıklamalarına Ertem Şener Twitter hesabından yanıt verdi. Şener'in açıklamaları şöyle:

    — Sayın Başkan eski hocanız sanırım size röportaj ile sohbet arasındaki farkı anlatmadı. Cocu ile röportaj yapılmadı doğru ama sohbet sırasındaki sorularımıza cevap verdi. Röportaj yaptım diyemezdi çünkü kulüpte görevi devam ettiği için ceza yiyeceğini, durumun aleyhine döneceğini biliyordu.

    ​- Cocu ve yardımcısı 1.5 saat boyunca yan masada oturup ayaküstü ve masada sorularımıza cevap vermediler mi? Verdiler!!! Ama işlerine geldiği gibi verdiler!!! Sonra da gittiler…

    — Röportaj, hiç bir röportaj "MERHABA NASILSINIZ?" diye başlamaz!!! Sohbet sırasında konuşulanlar habere çevrilir, buna röportaj denmez!!!! Saygı duyduğum Sn Başkan Ali Koç'a sanırım yanlış bilgi verilmiş. Yoksa böyle konuşmazdı.

    ​- Son olarak şüphesi olanlara belirteyim; Cocu ve yardımcısı ile sohbetimize bulunduğumuz çalışanlar da "FAZLASIYLA" şahittir!!! Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımla…

    — Cocu ile röportaj yaptık diye 3 gün reklam yapıyorlar" diyor Sn Başkan Ali Koç. Sn Başkan, Cocu ile sohbetimiz Pazartesi öğlen gerçekleşti ve aynı akşam, 11 saat sonra haberimizi yayınladık!!! Akşama kadar tanıtım bile girmedik. Size yanlış bilgi verilmiş.

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    Etiketler:
    Futbol, Spor, Fenerbahçe, Emre Bol, Ertem Şener, Ali Koç, Phillip Cocu, Türkiye
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