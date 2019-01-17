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16:10 17 Ocak 2019
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    Göksel Gümüşdağ

    Şansal Büyüka, Göksel Gümüşdağ'a sordu: Arda Turan'a Halk Ekmek mi sponsor oldu?

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Spor
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    Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, gazeteci Şansal Büyüka'nın, "Başakşehir için 'Siyaset Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyor ve 'Arda Turan transferine İstanbul Halk Ekmek'in sponsor olduğu' iddiaları için ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi: "Herhangi bir şirketin bize sponsor olma olasılığı sıfır. Bunlar Sayıştay'a tabii şirketler."

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de lider durumunda bulunan takımları hakkında, "Siyasiler tarafından destekleniyor" ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri kulübe sponsor oluyor" iddialarına tepki gösterdi.

    Arda Turan
    © AA / Orhan Akkanat
    Arda Turan transferi Meclis gündeminde
    Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin uzatılması için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza töreninde soruları yanıtladı.

    Gümüşdağ, gazeteci Şansal Büyüka'nın, "Başakşehir için 'Siyaset Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyor ve bunu destekliyor' ve 'Arda Turan transferine İstanbul Halk Ekmek'in sponsor olduğu' iddiaları için ne söylersiniz" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

    "100 yıllık çınarlarla yarışta olduğunuzda bunların konuşulması çok doğal. Herhalde bizi konuşanların çoğu, 5 yıl öncesini veya başka şeyleri hayal ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 7 ortaklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin doğru veya kötü yönetilmesinden biz sorumluyuz. Kötü yönetiminden mal varlığımızla mesulüz. Göztepe ve Kasımpaşa hariç mevcut kulüplerin böyle bir şeyi söz konusu değil. Aslında biz, zoru başarıyoruz. Eğer bugüne kadar siyaset müdahale etseydi Çaykur Rizespor veya geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyespor düşmezdi. Bunlar çok mantıksız şeyler. Haksızlık da ediyorlar. Herhangi bir şirketin bize sponsor olma olasılığı sıfır. Bunlar Sayıştay'a tabii şirketler. Böyle bir şey mümkün değil ama konuşuyorlar." diye konuştu.

    2017-2018 gelirleriyle ilgili hazırladıkları grafiği paylaşan turuncu-lacivertli kulübün başkanı, "Süper Lig ve Türkiye Kupası gelirlerinin bütçedeki payı yüzde 36,2. UEFA gelirleri yüzde 17.9. Oyuncu satış geliri, 26.5. Reklam, isim hakları, sponsorluk gelirleri yüzde 16. Burada bir yanlışlık ve haksızlık yapıyorlar. Bütçemizin sadece yüzde 16'sı sponsorluk geliri" ifadelerini kullandı.

    'BİRAZ VİCDANSIZLIK BİRAZ DA HAKSIZLIK YAPIYORLAR'

    Gümüşdağ, son yıllardaki transfer gelirlerine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

    Göksel Gümüşdağ
    © AA /
    Göksel Gümüşdağ'dan İBB Başkanlığı için açıklama
    "Türkiye'de yerli altyapıdan gelen oyuncunun yurt dışına satış rekoru İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde. 15 milyon euro nakit alındı. 100 bin liraya Zonguldak'tan aldığımız Enver Cenk Şahin'i 2 milyon 250 bin euro'ya Bundesliga'ya sattık. 220 bin euro'ya aldığımız Stephan Badji'yi 2 milyon 750 bin euro'ya Anderlecht'e gönderdik. En son 100 bin euro'ya Olympiakos'tan aldığımız Da Costa'yı El Ittihad'a 4 milyon euro'ya sattık. Geçen sene UEFA'ya katıldık. Toplam 30-35 milyon euro yaptı. Burada biraz vicdansızlık biraz da haksızlık yapıyorlar. Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarısı örtülemez, gizlenemez. Türkiye'de model bir kulübüz. Yanlış yönetimimizden birinci derece sorumluyuz."

    Diğer kulüplerin geçmişten gelen borçlarının olduğuna dikkati çeken Gümüşdağ, "Bu kulübün Süper Lig lisans haklarını aldığımda 17.5 milyon lira bedel ödedim. Kulübü doğru yönettim. Hem kulübüm borçlu değil hem de takımım yarışta. Başakşehir Futbol Kulübü, 5 yıllık planlamalarla ve vizyonla yönetilen bir kulüp. Onun için başarı geliyor. Türkiye'de bir başkanın 10 yıl aynı teknik direktör ile çalıştığı başka bir kulüp var mı? Ben Abdullah Avcı'dan başka hoca ile çalışmadım. Türkiye Futbol Federasyonuna gittiğimde A Milli Takım'da da Abdullah Avcı ile çalıştım. Hiç ayrılmadık. Ayrılmak da iyi gelmiyor. Türkiye'de değil uluslararası alanda bizlerle bu iş modelini konuşmaya gelenler var." şeklinde görüş belirtti.

    ARDA'YA SPONSOR OLAN FİRMALAR

    Arda Turan transferine bazı firmaların sponsor olduğunu aktaran Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Arda Turan
    © AA / Medipol Başakşehir
    Başakşehir'in kurucu başkanı Sözen'den Arda Turan'a: Bizim zamanımızda olsa belediye işçisi olurdu
    "Arda Turan'in imza töreninde bir tarafımda Evershine Group Holding, diğer tarafımda Makro ve Medipol'ün temsilcileri vardı. Onlar da sponsorluk yaptılar. Bunu doğru yönetirsiniz, bunları oluşturabiliyorsunuz. Bundan neden rahatsız olunuyor. Başakşehir Futbol Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelmesi için en çok mücadele eden kulüptür. Buna rağmen VAR en çok bize zarar verdi. Biz, Türk futbolunda doğru model oluşturmayı, örnek olmayı istiyoruz. Süper Lig'de bir kulübün borcu yok ise denk bütçesini oluşturur, üstüne de kasasına para koyar. Bu yoğurt yiyişine bağlı. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bize haksızlık ediyorlar. Doğru olanı alkışlamayı bilmemiz lazım. Zirveyi zorladığımız için bunlar oluşturuluyor."

    Gümüşdağ, geçen sezon 38 milyon 739 bin 982 lira vergi ödediklerini, bu sezon ise tahmini 44 milyon 74 bin 535 lira vergi ödeyeceklerini sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    transfer, Futbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig, UEFA, Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı, Arda Turan, Göksel Gümüşdağ
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