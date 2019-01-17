Şansal Büyüka, Göksel Gümüşdağ'a sordu: Arda Turan'a Halk Ekmek mi sponsor oldu?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'de lider durumunda bulunan takımları hakkında, "Siyasiler tarafından destekleniyor" ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri kulübe sponsor oluyor" iddialarına tepki gösterdi.
Gümüşdağ, gazeteci Şansal Büyüka'nın, "Başakşehir için 'Siyaset Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyor ve bunu destekliyor' ve 'Arda Turan transferine İstanbul Halk Ekmek'in sponsor olduğu' iddiaları için ne söylersiniz" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
"100 yıllık çınarlarla yarışta olduğunuzda bunların konuşulması çok doğal. Herhalde bizi konuşanların çoğu, 5 yıl öncesini veya başka şeyleri hayal ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 7 ortaklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin doğru veya kötü yönetilmesinden biz sorumluyuz. Kötü yönetiminden mal varlığımızla mesulüz. Göztepe ve Kasımpaşa hariç mevcut kulüplerin böyle bir şeyi söz konusu değil. Aslında biz, zoru başarıyoruz. Eğer bugüne kadar siyaset müdahale etseydi Çaykur Rizespor veya geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyespor düşmezdi. Bunlar çok mantıksız şeyler. Haksızlık da ediyorlar. Herhangi bir şirketin bize sponsor olma olasılığı sıfır. Bunlar Sayıştay'a tabii şirketler. Böyle bir şey mümkün değil ama konuşuyorlar." diye konuştu.
2017-2018 gelirleriyle ilgili hazırladıkları grafiği paylaşan turuncu-lacivertli kulübün başkanı, "Süper Lig ve Türkiye Kupası gelirlerinin bütçedeki payı yüzde 36,2. UEFA gelirleri yüzde 17.9. Oyuncu satış geliri, 26.5. Reklam, isim hakları, sponsorluk gelirleri yüzde 16. Burada bir yanlışlık ve haksızlık yapıyorlar. Bütçemizin sadece yüzde 16'sı sponsorluk geliri" ifadelerini kullandı.
'BİRAZ VİCDANSIZLIK BİRAZ DA HAKSIZLIK YAPIYORLAR'
Gümüşdağ, son yıllardaki transfer gelirlerine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:
Diğer kulüplerin geçmişten gelen borçlarının olduğuna dikkati çeken Gümüşdağ, "Bu kulübün Süper Lig lisans haklarını aldığımda 17.5 milyon lira bedel ödedim. Kulübü doğru yönettim. Hem kulübüm borçlu değil hem de takımım yarışta. Başakşehir Futbol Kulübü, 5 yıllık planlamalarla ve vizyonla yönetilen bir kulüp. Onun için başarı geliyor. Türkiye'de bir başkanın 10 yıl aynı teknik direktör ile çalıştığı başka bir kulüp var mı? Ben Abdullah Avcı'dan başka hoca ile çalışmadım. Türkiye Futbol Federasyonuna gittiğimde A Milli Takım'da da Abdullah Avcı ile çalıştım. Hiç ayrılmadık. Ayrılmak da iyi gelmiyor. Türkiye'de değil uluslararası alanda bizlerle bu iş modelini konuşmaya gelenler var." şeklinde görüş belirtti.
ARDA'YA SPONSOR OLAN FİRMALAR
Arda Turan transferine bazı firmaların sponsor olduğunu aktaran Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gümüşdağ, geçen sezon 38 milyon 739 bin 982 lira vergi ödediklerini, bu sezon ise tahmini 44 milyon 74 bin 535 lira vergi ödeyeceklerini sözlerine ekledi.
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