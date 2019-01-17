Ozan Kabak resmen Stuttgart'ta: Alman ekibi, genç oyuncu için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.

© AA / Ozan Kabak Stuttgart yolcusu

Galatasaray'dan ayrılan ve Almanya'nın yolunu tutan Ozan Kabak Stuttgart ile resmen anlaştı. Genç oyuncu Alman ekibiyle 5.5 yıllık anlaşmaya vardı. G.Saray Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/cdBRtELbpZ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 17, 2019

'BÜYÜK HEDEFLERİM VAR'

​Transferi sonrasında bir açıklama yapan genç oyuncu, "Ben bir savaşçıyım. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı bekliyorum. Kulübün içeride harika taraftarları ve harika bir atmosferi var. Büyük hedeflerim var ve Stuttgart ile uzun vadede bu hedefleri başarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'IN EVLADI' SIFATINI ÖMRÜM BOYUNCA GÖĞSÜMDE TAŞIYACAĞIM'

Öte yandan Ozan Kabak Kişisel Twitter hesabından 'Galatasaray'ın evladı" sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım…' başlığıyla bir video yayınladı.

​SÖZLEŞMEDE 'BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLME' MADDESİ BULUNMUYOR

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama, transferde merak edilen bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Ozan Kabak'ın Stuttgart ile yaptığı sözleşmede 'Galatasaray'a bir sonraki satıştan pay verilme' maddesi bulunmuyor.

STUTTGART'TAN 'HOŞGELDİN' MESAJI

Stuttgart kulübü, Ozan Kabak transferinin resmiyet kazanması sonrası resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaştı.