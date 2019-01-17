Ozan Kabak resmen Stuttgart'ta: Alman ekibi, genç oyuncu için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.
Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/cdBRtELbpZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 17, 2019
'BÜYÜK HEDEFLERİM VAR'
Transferi sonrasında bir açıklama yapan genç oyuncu, "Ben bir savaşçıyım. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı bekliyorum. Kulübün içeride harika taraftarları ve harika bir atmosferi var. Büyük hedeflerim var ve Stuttgart ile uzun vadede bu hedefleri başarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
''GALATASARAY'IN EVLADI' SIFATINI ÖMRÜM BOYUNCA GÖĞSÜMDE TAŞIYACAĞIM'
Öte yandan Ozan Kabak Kişisel Twitter hesabından 'Galatasaray'ın evladı" sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım…' başlığıyla bir video yayınladı.
"Galatasaray'ın evladı" sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım… @GalatasaraySK pic.twitter.com/IRwpqB8Uab— Ozan KABAK (@ozankabak4) January 17, 2019
SÖZLEŞMEDE 'BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLME' MADDESİ BULUNMUYOR
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama, transferde merak edilen bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Ozan Kabak'ın Stuttgart ile yaptığı sözleşmede 'Galatasaray'a bir sonraki satıştan pay verilme' maddesi bulunmuyor.
STUTTGART'TAN 'HOŞGELDİN' MESAJI
Stuttgart kulübü, Ozan Kabak transferinin resmiyet kazanması sonrası resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaştı.
Welcome to #VfB Stuttgart, Ozan #Kabak! 👏🏻🙌🏻 pic.twitter.com/QKwCX7AtFl— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) January 17, 2019
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