Vida'dan erdoğan'a Beşiktaş forması: 'Gerçekten büyük bir ayrıcalıktı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in düznlediği ortak basın toplantısına katılan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, her iki lidere Beşiktaş forması hediye etti. Vida, "Bu güzel davette bulunmak gerçekten gerçekten bir ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

© AA / Mustafa Çiftçi Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

Hırvat futbolcu Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitaroviç'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısına katıldı.

Ajans Beşiktaş'ta yer alan habere göre, basın toplantısı sonrasında gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde Vida, Erdoğan ve Kitaroviç'e kendi isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması takdim etti.

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'BU ORGANİZASYONA DAVET EDİLDİĞİM İÇİN MİNETTAR VE GURURLUYUM'



Davette bulunmaktan ötürü minettar ve gururlu olduğunu dile getiren başarılı defans oyuncusu, "Bu güzel davette Türkiye Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile birlikte bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Bu organizasyona davet edildiğim için minettar ve guruluyum" şeklinde konuştu.