Vida'dan erdoğan'a Beşiktaş forması: 'Gerçekten büyük bir ayrıcalıktı'

Ajans Beşiktaş'ta yer alan habere göre, basın toplantısı sonrasında gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde Vida, Erdoğan ve Kitaroviç'e kendi isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması takdim etti.
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Bila mi je privilegija pridružiti se turskom predsjedniku @rterdogan i našoj @predsjednicarh na svečanom primanju u Ankari — počašćen sam i zahvalan na pozivu. Nogomet uistinu spaja svijet! #Hrvatska #Turska 🇹🇷🇭🇷❤ Bu güzel davette Türkiye Cumhurbaşkanı @rterdogan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović'le birlikte bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Bu organizasyona davet edildiğim için minnettarım ve gururluyum. Futbol gerçekten dünyayı bağlar! #Türkiye#Hırvatistan 🇹🇷🇭🇷❤ It was a real privilege to join Turkish president @rterdogan and Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović at a beautiful reception — I am grateful and honored to be invited to this event. Football really connects the world! #Turkey#Croatia 🇹🇷🇭🇷❤
'BU ORGANİZASYONA DAVET EDİLDİĞİM İÇİN MİNETTAR VE GURURLUYUM'
Davette bulunmaktan ötürü minettar ve gururlu olduğunu dile getiren başarılı defans oyuncusu, "Bu güzel davette Türkiye Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile birlikte bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Bu organizasyona davet edildiğim için minettar ve guruluyum" şeklinde konuştu.
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