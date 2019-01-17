Kayıt
20:53 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Domagoj Vida

    Vida'dan erdoğan'a Beşiktaş forması: 'Gerçekten büyük bir ayrıcalıktı'

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in düznlediği ortak basın toplantısına katılan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, her iki lidere Beşiktaş forması hediye etti. Vida, "Bu güzel davette bulunmak gerçekten gerçekten bir ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

    Domagoj Vida
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak
    Hırvat futbolcu Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitaroviç'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısına katıldı.

    Ajans Beşiktaş'ta yer alan habere göre, basın toplantısı sonrasında gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde Vida, Erdoğan ve Kitaroviç'e kendi isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması takdim etti.

    View this post on Instagram

    Bila mi je privilegija pridružiti se turskom predsjedniku @rterdogan i našoj @predsjednicarh na svečanom primanju u Ankari — počašćen sam i zahvalan na pozivu. Nogomet uistinu spaja svijet! #Hrvatska #Turska 🇹🇷🇭🇷❤ ⁣ ⁣ Bu güzel davette Türkiye Cumhurbaşkanı @rterdogan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović'le birlikte bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Bu organizasyona davet edildiğim için minnettarım ve gururluyum. Futbol gerçekten dünyayı bağlar! #Türkiye#Hırvatistan 🇹🇷🇭🇷❤ ⁣ ⁣ It was a real privilege to join Turkish president @rterdogan and Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović at a beautiful reception — I am grateful and honored to be invited to this event. Football really connects the world! #Turkey#Croatia 🇹🇷🇭🇷❤

    A post shared by Domagoj Vida (@domagojvida) on Jan 17, 2019 at 3:17am PST

    'BU ORGANİZASYONA DAVET EDİLDİĞİM İÇİN MİNETTAR VE GURURLUYUM'

    Davette bulunmaktan ötürü minettar ve gururlu olduğunu dile getiren başarılı defans oyuncusu, "Bu güzel davette Türkiye Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile birlikte bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Bu organizasyona davet edildiğim için minettar ve guruluyum" şeklinde konuştu.

    İlgili konular:

    Beşiktaş'ta Vida, takımla birlikte çalışmalara başladı
    Vida, Ukrayna yanlısı ikinci videosu yüzünden de ceza almadı
    Hırvat futbolcu Vida, Ukrayna yanlısı videosu için Rusya'dan özür diledi
    Vida'nın yeni skandalı ortaya çıktı: Yan Belgrad
    Etiketler:
    Vida'dan Erdoğan'a ziyaret, Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Domagoj Vida, Kolinda Grabar-Kitaroviç, Hırvatistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en güvenli ülkeleri 2019 sıralaması
    2019'un en güvenli ülkeleri belli oldu
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet