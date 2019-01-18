Fenerbahçe, kupada Ümraniyespor'a mağlup

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra toparlanarak pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, devre arasına golsüz girildi.

İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, hücumda etkili olamadı.

Maçın 82. dakikasında Ümraniyespor'un golüne karşılık veremeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turu zora soktu.

YANAL: TURU GEÇECEĞİZ, GEÇMELİYİZ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Turu geçeceğiz, şimdiden söyleyeyim, geçmeliyiz" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, turu geçeceklerine inandığını ifade etti.

Beklemedikleri bir sonuç yaşadıklarını ve bu sonuçları alacak bir takım olmadıklarını dile getiren Yanal, "Fenerbahçe, kendi gücünü rakibe kabul ettirecek davranışı göstermeli. Futbolcularımızın hepsi bu konuda deneyimlere sahip ve daha iyisini yapabilecek oyuncular. İlk yarının özellikle son bölümünde oynadığımız oyunu daha uzun süreye yaymak, bizim amacımız ve hedefimiz. Bunu uzun süre oynamalıyız. Bunun dışında kalan mücadele ve tavır, Fenerbahçe'nin tavrı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.