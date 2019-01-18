Fenerbahçe uyardı: Alkollü taraftarlar stada alınmayacak

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden bir açıklama yaparak, Bursaspor karşılaşması öncesi alkollü olduğu tespit edilen taraftarların stadyuma alınmayacağını duyurdu.

© Fotoğraf : İHA Uçaklarda alkol tarama testleri başladı

Fenerbahçe, 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maç öncesinde alkol kontrolü yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacağı belirtildi.

Alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ile deplasman takım taraftarlarının stada alınmayacağının ifade edildiği açıklamada, "Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.

'TARAFTARIMIZDAN GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMELRİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde İl Güvenlik Kurulu Kararı Gereği, taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacak ve alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ve deplasman takım taraftarları stada alınmayacaktır. Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."