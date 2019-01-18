Galatasaray'dan forvet açıklaması: Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarımız kısa süre içerisinde sonuçlanmak üzere

Emre Çolak'ın transferinin hiç gündeme gelmediğin vurgulandığı açıklamada, taraftarının merakla beklediği forvet transferine ilişkin olarak ise görüşmelerin yakın zaman sonuçlanacağı ve transferlerin kısa içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Emre Çolak ve Transferler Hakkında— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 18, 2019
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'EMRE ÇOLAK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI'
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.
Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.
Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulur."
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