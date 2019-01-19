Galatasaray, ikinci yarıya 'farklı' başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'nda başkent temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın henüz 51. saniyesinde Sinan Gümüş'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray, 21. dakikada Henry Onyekuru, 26. dakikada ise Sinan Gümüş'ün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısında da üstün bir oyun ortaya koydu. Onyekuru ile 59 ve 63. dakikalarda goller bulan Galatasaray, farkı 5'e çıkardı. Maçın 86. dakikasında Badou Ndiaye ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini aldı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 32'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi.

MKE Ankaragücü ise ligde 10. kez mağlup oldu ve 20 puanda kaldı.

⚽️ Galatasaray'ımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 18. haftasında Ankaragücü’nü konuk etti. Takımımız, sahadan 6-0’lık net bir galibiyetle ayrılırken puanını da 32’ye yükseltti.



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SAHASINDA YENİLMEZLİK SERİSİ 29 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 29 maça çıktı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.