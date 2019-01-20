Avustralya Açık'ta mücadele eden 37 yaşındaki yıldız sporcunun kameralara yansıyan görüntüsünde soyunma odasına geçmek istediği görülüyor. Ancak üstünde turnuva yaka kimlik kartı olmadığı için güvenlik görevlisi ‘Kural kuraldır' diyerek onu içeri almıyor.
'Tenisin majesteleri' Federer'e de 'geçiş yok' https://t.co/VymDtTmhBu pic.twitter.com/ivDMXYEoF8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 19 Ocak 2019
Federer, ancak yardımcısının akreditasyon kartını getirmesinin ardından soyunma odasına girebildi.
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