Rıdvan Dilmen’den Galatasaray futbolcularına İstiklal Marşı eleştirisi: Öğrenin artık ya!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'nün 6-0 yenen Galatasaray, ligin ikinci yarısında farklı galibiyetle başladı. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray kadrosunun çok geniş olduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan ‘%100 Futbol' programında yaptığı yorumda Galatasaray futbolcularının İstiklal Marşı okunduğu sıradaki tavırlarına eleştiri getirdi.

"Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle" diyen Rıdvan Dilmen "Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk" ifadelerini kullandı.