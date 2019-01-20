Serena Williams, mağlup ettiği 18 yaşındaki Ukraynalı Yastremska’yı teselli etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar kategorisinde korta çıkan ABD’li Serena Williams, Ukraynalı rakibi Dayana Yastremska’yı 2-0 mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı. Mağlubiyeti nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Yastremska’yı yine Williams teselli etti.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekleşen turnuvanın altıncı günü sabah seansı, üçüncü tur karşılaşmalarıyla sürdü.

Tek kadınlarda 16 numaralı seri başı Serena Williams, 59. sırada yer alan Dayana Yastremska ile kozlarını paylaştı. Mücadele Williams’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibini 6-2’lik iki setin ardından 2-0 mağlup eden deneyimli raket, dördüncü tura yükseldi.

Öte yandan maç bitiminde göz yaşlarına hakim olamayan 18 yaşındaki Dayana Yastremska’yı 37 yaşındaki Serena Williams teselli etti. Ukraynalı oyuncuya sarılan Williams, "Ağlama. Bir gün sen de kazanacaksın" dedi.

4. turda Simona Halep ve kız kardeşi Venus Williams ile karşılaşacak Serena o anları anlatırken, "Harika bir oyun çıkardığını söyledim. Çok genç bir oyuncu ve sarsılmıştı. Ben de gençken çok fazla kişiyle oynadım ve karşılaştığım herkes korkutucuydu, maçlar çok zordu. Önünüze bakmalı ve yapabileceğinizin en iyisini yapmalısınız" diye konuştu.

Yastremska ise, "Soyunma odasında karşılaştığımızda bana bazı güzel cümleler söyledi. Dedi ki, 'Gençsin, çok iyisin ve gelecekte iyi bir oyuncu olacaksın.'"

23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams 1999'daki ilk Grand Slam şampiyonluğunda, Yastremska henüz doğmamıştı.