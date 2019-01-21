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23:09 21 Ocak 2019
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    Spor Toto Süper Lig'inin 18. hafta maçında Fenerbahçe ve Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

    Fenerbahçe ikinci yarıya 1 puanla başladı

    © AA / Ali Atmaca
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'inin 18. hafta maçında Fenerbahçe ve Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

    Fenerbahçe, kupada Ümraniyespor'a mağlup
    © AA / Ahmet Bolat
    Fenerbahçe, kupada Ümraniyespor'a mağlup
    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

    İLK YARI

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Bursaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğünde tamamlandı.

    8. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi.

    20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Soldado, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

    26. dakikadaki Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Latovlevici, ceza sahasına orta yaptı. Altı pas önünde topla buluşan Aytaç Kara, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta attı.

    30. dakikada ceza sahası önünde Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte top, az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

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    45+6. dakikada Dirar'ın pasında Mehmet Ekici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla sağ çaprazda buluşan Soldado'nun dar açıya rağmen şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    İKİNCİ YARI

    50. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın açtığı ortaya Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, yandan az farkla auta çıktı.

    66. dakikada Bursasporlu Tunay Torun, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşu sonrası Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

    79. dakikada Fenerbahçe, ceza sahasının sağından serbest vuruş kullandı. Valbuena'nın düzgün vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

    80. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru gönderdiği topu çizgi üzerinde Hasan Ali Kaldırım uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yusuf Erdoğan'ın bu kez ortaladığı topa Umut Nayir'in kafa vuruşu sonrası, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı.

    90. dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.

    Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Etiketler:
    TFF, Bursaspor, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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