Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı renklerine kattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Senegalli golcü futbolcu Demba Ba'yı transfer etti.

Demba Ba, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'de forma giyecek. Demba Ba için 'hoş geldin' klibi hazırlayan Başakşehir, Twitter hesabından paylaştı.

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan 33 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak Çin'in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile üçüncü transferini gerçekleştirdi.