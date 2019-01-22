İspanyol tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 2009 şampiyonu Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla tamamlandı.
© REUTERS / Marcos Brindicci
Nadal, kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan Tiafoe'yu 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 6. kez yarı finale yükseldi.
İspanyol tenisçi, son şampiyon Roger Federer'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile yarı finalde karşılaşacak.
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