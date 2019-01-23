'Halter erkek sporu' diyenlere inat şampiyonluk istiyor: Podyuma çıkmadan makyaj yapıp, rujumu sürüyorum

Ailesinin ilk zamanlar 'erkek sporu' diyerek antrenmana gitmesine izin vermediği, tanıdıklarının da 'Vücut güzelliğin bozulur' dediği 18 yaşındaki Güllünaz Çoğul, halter yapan kadınlara yönelik ön yargıyı yıkmak için çıktığı podyumda şampiyonluklar hedefliyor.
Osmaniye'de 3 yıl önce haltere başlayan Güllünaz Çoğul'a, ailesi ilk zamanlar halterin erkek sporu olduğu düşüncesiyle izin vermedi. Antrenörünün desteği ve haltere ilgisinden dolayı ailesini spor yapmaya ikna eden Güllünaz, ilk yılında il birinciliği kazandı.
İkinci yılında Türkiye şampiyonalarına katılan Çoğul, dördüncülük ve üçüncülük elde etti. Spor kariyerini daha bilinçli sürdürme düşüncesiyle Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazanan Çoğul, Antalya'ya yerleşti. Spor Yöneticiliği birinci sınıf öğrencisi Güllünaz Çoğul, eğitimiyle spor kariyerinde başarıya ulaşma düşüncesiyle hedeflerini büyüttü.
'HALTER VÜCUT GÜZELLİĞİNİ BOZAR' ELEŞTİRİLERİ HIRSLANDIRDI
Başarılarıyla ailesini gururlandıran Güllünaz Çoğul, tanıdıklarının 'Halter vücut güzelliğini bozar' eleştirilerine kulak asmayıp, daha da hırslanarak çalışmalarını sürdürdü. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil yönetiminde her gün antrenman yapan Çoğul, Mart ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başladı. Sosyal yaşamındaki eğlenceli tavırlarını spor salonuna da taşıyan Çoğul, kendisini daha iyi hissetmek için makyaj yapıp, şans getirdiğine inandığı rujunu sürmeden halter kaldırmadığını anlattı.
Kadın sporcuların başarısıyla halterde adından söz ettirebileceğini vurgulayan Çoğul, "Kadının sporda yapamayacağı yoktur. Halteri erkek sporu görenlere inat bunu başarabileceğimi göstermek istiyorum. Gündelik hayatta da dış görünümüme özen gösteriyorum. Dışarıdan bakıldığında 'Halter mi yapıyorsun, podyuma mı çıkacaksın?' diyenler çok oluyor ama biz kadınlar podyuma çıkıp, sporu da yapabilecek kalitede sporcularız. Kadının gücünü göstermek istiyorum" diye konuştu.
'PODYUMA ÇIKMADAN MAKYAJ YAPIP, RUJUMU SÜRÜYORUM'
Yarışmada ya da antrenmanda halter kaldırmadan önce saçına makyajına özen gösterip, güzel görünmenin kendisini daha rahat hissettirdiğini dile getiren Çoğul, şunları söyledi:
"Yarışmaya çıktığımda makyajıma, saçıma dikkat ediyorum. Makyajı sadece gezmeye giderken değil, kadın sporcu olarak sporumuzu gerçekleştirirken de yapabiliriz. Halter sadece bedenle yapılan, fiziksel güç gerektiren bir spor değil. Ruhen ve psikolojik olarak insanın kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Ben piste çıkacağım zaman daha iyi hissetmek için makyaj yapıp kendime özen gösteriyorum. Bana şans getirdiğine inandığım rujumu sürüyorum. Çevremdeki insanlar makyaj yapmamı bazen yadırgıyor. Kadınların bir kimliğe bürünmesini istiyorlar ama tam tersine her şeyi başarabileceğimizi göstermek istiyorum."
'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'
Üç yıldır ilgilendiği halterde ilk 2 yılında ailesini zorlukla ikna ederek spor hayatına devam edebildiğine değinen Çoğul, "İl şampiyonluğum var. Türkiye dördüncülüğü, son olarak da geçen sene üçüncülük elde ettim. Şu an Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğunu kazanıp milli takımda yer almak. Her sporcu gibi benim de Avrupa ve dünya şampiyonasına katılma hedefim var. Dünya şampiyonluğu kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.
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