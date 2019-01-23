Dünya rekortmeni Bolt: Spor hayatım bitti

Atletizmi bıraktıktan sonra Avustralya takımlarından Central Coast Mariners'e transfer olan Bolt, futbolu bıraktı.
"I think we went about it not the way we should."— BBC Sport (@BBCSport) January 23, 2019
Usain Bolt has declared his efforts to forge a football career are over.
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BBC Türkçe'deki habere göre 100 metre ve 200 metrede dünya rekorlarına sahip olan Bolt, futbol kariyeriyle ilgili "Sürdüğü sürece eğlendim" dedi ve ekledi:
"İşler istediğim gibi gitmedi. Ama yaşayıp öğreniyorsunuz. Güzel bir deneyimdi ve bir takımın parçası olmak hoşuma gitti."
Bolt Ekim 2018'de Mariners ile sahaya çıktığı ilk dostluk maçında iki gol atmıştı.
RT Sporf: 🇯🇲 UsainBolt has officially announced his retirement from Football.— Football Facts (@FutbolFaacts) January 23, 2019
🏟 2 Games
⚽️ 2 Goals
✅ 2 Wins
🤝 0 Draws
❌ 0 Defeats
💯 100% Win Ratio
🗣 "It was fun while it lasted." pic.twitter.com/0r3kLMMF3P
Jamaikalı atlet daha önce Norveç ekibi Stromsgodset ve Alman devi Borussia Dortmud ile antrenmanlara çıkmıştı.
Atletizm kariyerini 2017'de sonlandıran Bolt, futbol kariyerinin de bitmesiyle birlikte ticari girişimlere odaklanacağını söyledi: "Artık farklı işlere gireceğim, önümde pek çok şey var. Hepsini elden geçirerek iş adamı olmaya çalışacağım."
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