Salah, 'gizemli bir mesaj' olarak yorumlanan paylaşımı sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

Salah ait Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlamaya yönelik çabaların sonuçsuz kalması başta İngiltere genelinde olmak üzere yıldız oyuncunun sevenlerini meraka boğarken, kısa bir süre içerisinde Salah'ın sosyal medya hesaplarını dondurduğu ortaya çıktı.
'KARAR 2019: GERÇEK İLETİŞİM ZAMANI GELDİ'
Yıldız futbolcu dün yaptığı paylaşımda, 'Karar 2019: Gerçek iletişim zamanı geldi' ifadesini kullanmıştı.
Sosyal medyayı oldukça etkin bir şekilde kullanan Salah kişisel hesaplarında, futbol dışındaki yaşamından çeşitli paylaşımlarda da bulunuyordu.
Salah'ın Nisan 2018'de çektiği uyuşturucu karşıtı reklam filmi, Facebook üzerinde 3 günde 5 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı. Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere Salah'lı reklam filmi sonrasında açılan telefon sayısında yüzde 400'lük bir artış gözlemlenmişti.
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