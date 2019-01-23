Salah, 'gizemli bir mesaj' olarak yorumlanan paylaşımı sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın dün yaptığı 'Karar 2019: Gerçek iletişim zamanı geldi' paylaşımı sonrasında sosyal medya hesaplarına erişelememesi, başta Liverpool taraftarları olmak üzere yıldız oyuncunun sevenlerini meraklandırdı.

© REUTERS / Phil Noble 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu Salah

Liverpool taraftarları başta olmak üzere birçok futbol sever, Mısır Milli Takımı'nın ve Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın Twitter ve Instagram hesabını askıya almadan önce yaptığı ve 'gizemli' olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımı karşında şaşkınlığa uğradı.

Salah ait Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlamaya yönelik çabaların sonuçsuz kalması başta İngiltere genelinde olmak üzere yıldız oyuncunun sevenlerini meraka boğarken, kısa bir süre içerisinde Salah'ın sosyal medya hesaplarını dondurduğu ortaya çıktı.

'KARAR 2019: GERÇEK İLETİŞİM ZAMANI GELDİ'

Yıldız futbolcu dün yaptığı paylaşımda, 'Karar 2019: Gerçek iletişim zamanı geldi' ifadesini kullanmıştı.

Salah'ın paylaşımı ve sonrasında sosyal medya hesaplarına ulaşılamaması, yıldız oyuncunun sosyal medya kullanımına son verdiği şeklinde yorumlandı.

Sosyal medyayı oldukça etkin bir şekilde kullanan Salah kişisel hesaplarında, futbol dışındaki yaşamından çeşitli paylaşımlarda da bulunuyordu.

Salah'ın Nisan 2018'de çektiği uyuşturucu karşıtı reklam filmi, Facebook üzerinde 3 günde 5 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı. Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere Salah'lı reklam filmi sonrasında açılan telefon sayısında yüzde 400'lük bir artış gözlemlenmişti.