Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin dün Bursaspor maçının hakemlerine yönelik 'Ön yargılı hakemliğe son verilmelidir' başlığıyla yaptığı açıklama nedeniyle sarı lacivertli kulübü ve Başkan Ali Koç'u PFDK'ya sevk etti.

​Sarı Lacivertli kulüpten Bursaspor maçı sonrası yapılan açıklamada, hakem hatlarının yapıldığı ve bunun skoru doğrudan etki ettiği ifade edilerek, sezon başından beri aynı durumun devam ettiği vurgulanmıştı.

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

— FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

— FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

​Böylece Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında deplasmada Bursaspor ile karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.