Barcelona, Hollandalı genç yetenek De Jong'u 75 milyon euro karşılığında transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Ajax'ta forma giyen Frenkie de Jong'u 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelecek sezon için transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bonservisi konusunda Ajax ile 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı, sözleşmede performansa bağlı 11 milyon euroluk ek ödeme maddesinin de yer aldığı belirtildi.

🗣 Frenkie de Jong: "Merhaba Barça taraftarı. Bu yaz takıma katılıyorum. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Yakın zamanda görüşmek üzere." 👋#EnjoyDeJong

🔵🔴 pic.twitter.com/zYEy4GoUak — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 23 Ocak 2019

Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan De Jong, kulüpler arasındaki anlaşma gereği sezon sonuna kadar Ajax'ta forma giymeye devam edecek.

Avrupa'nın genç yetenekleri arasında gösterilen orta saha oyuncusu, bu sezon Ajax formasıyla 28 karşılaşmada 4 gol kaydetti.