Beşiktaş, Akhisarspor maçında hükmen 3-0 galip

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.
Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdi.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.
Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı.
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