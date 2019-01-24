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20:46 24 Ocak 2019
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    Fatih Terim-Serdar Aziz

    Galatasaray'dan Serdar Aziz'in transferine ilişkin açıklama: Bonservissiz ayrılması söz konusu değil

    © Fotoğraf: Twitter
    Spor
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    Galatasaray Spor Kulübü, alacakları karşılığında sözleşmesini fesh ettiği ve Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu öne sürülen Serdar Aziz ile ilgili olarak bir açıklamada yayınladı. Açıklamada, "Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.

    Fatih Terim-Serdar Aziz
    © Fotoğraf: Twitter
    Serdar Aziz'in menajeri: Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var, Ersun Yanal'la telefonda görüştü
    Galatasaray, Fatih Terim'in planlarının içinde yer almayan ve ayrılmasına kesin gözle bakılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye bonservissiz transfer olacağı şeklindeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

    'BEN FENERBAHÇE'Yİ UYGUN GÖRDÜM'

    Galatasaray'ın 3 Ocak'ta kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar bugün bir açıklama yapmış ve "Ben Fenerbahçe'yi uygun gördüm. Serdar Aziz de olumlu baktığını söyledi. Alacaklar çok gündem oluyor. Evet Galatasaray'da birikmiş çok alacağı var. Herhangi bir hukuki süreç başlatmadık. Galatasaray ile Serdar Aziz arasındaki görüşmeleri tamamlandı. Hizmetlerinden dolayı Serdar'a teşekkür edildi. Serdar da hakkını helal etti. Yarın sözleşme feshedilir diye düşünüyorum" demişti.

    Fatih Terim-Serdar Aziz
    © Fotoğraf: Twitter
    Serdar Aziz'den transfer açıklaması

    'SERDAR AZİZ TAMAM'

    Öte yandan kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kanarya'nın Serdar Aziz transferini bitirdiğini öne sürmüştü. Kutlualp Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Serdar Aziz tamam" ifadelerine yer vermişti.

    ​Oyuncunun menajerinin açıklamaları ve Fenerbahçe ile yürüttükleri dirsek teması göz önüne alındığında hafta bitmeden Aziz'in kendisini Fenerbahçe'li yapacak sözleşmeye imza atacağı tahmin ediliyordu. Ancak Sarı Kırmızılı takımından yapılan açıklama, transferin şu an için çıkmaza girdiğini gösteriyor.

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    Etiketler:
    Transfer, Galatasaray, Haluk Canatar, Hakan Bilal Kutlualp, Fatih Terim, Serdar Aziz, Türkiye
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