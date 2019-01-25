Victor Moses, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'ın 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya Milli Takımı futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'a çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Resmi sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcunun yanında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı.

Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği İngiliz kulübü Crystal Palace'ta başlayan Moses, Wigan'a oradan da Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'den Liverpool, Stoke City ve West Ham United'a da kiralık olarak giden Moses, kariyerinin en iyi sezonunu İtalyan teknik adam Antonio Conte döneminde 2016-2017 sezonunda yaşadı.

BU SEZON SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Söz konusu sezonda 34 Premier Lig maçına çıkıp 3 gol atan sağ kanat oyuncusu, geçen sezon da Chelsea'de 28 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaştı.

Bu sezon Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin gözüne girmeyi başaramayan Moses, ligde sadece 2 maçta forma giyebildi.