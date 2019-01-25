'Galatasaray benden kalmamı istedi' diyen Serdar Aziz: Kulübümde çalışmalara devam edeceğim

Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz, "Galatasaray'da çalışmalarıma devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı. Transfer görüşmelerine son verdim" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Ayrıntılar geliyor.
Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz, transfer görüşmelerine son verdiğini ve takımla çalışmalara devam edeceğini açıkladı.
Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz, "Galatasaray'da çalışmalarıma devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı. Transfer görüşmelerine son verdim" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Ayrıntılar geliyor.
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