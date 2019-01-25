Beşiktaş evinde yine puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı.

© AA / Emin Mengüarslan Beşiktaş, Akhisarspor maçında hükmen 3-0 galip

Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.

QUARESMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bu sezonki ikinci kırmızı kartını Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gördü.

Maçın 87. dakikasında Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Portekizli futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan Malmö maçında da gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Quaresma, böylelikle siyah-beyazlı forma altında 9. kez kırmızı kartla cezalandırmış oldu.

SKORU DORUKHAN BELİRLEDİ

Akhisarspor ile geçen hafta oynanan karşılaşmada şık bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Dorukhan Toköz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hüznü ve sevinci bir arada yaşadı.

Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği goller Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla iptal edilen genç oyuncu, 69. dakikada kendi kalesine attığı golle bir şanssızlık daha yaşadı.

Dorukhan, 78. dakikada ise bu kez rakip fileleri havalandırarak, siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golü kaydetti.

BURAK YILMAZ HAFTAYA CEZALI

Trabzonspor'da forma giydiği dönemden 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 38. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak, Antalyaspor ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

VAGNER LOVE İLE YOLLAR AYRILDI

Maç sonrasında açıklama yapan Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.