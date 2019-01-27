Tenisin zirvesinde ilk kez bir Asyalı: Japon Osaka, Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon

Teniste Avustralya Açık Tek Kadınlar finalinde Japon Osaka, Çek Kvitova'yı yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. 21 yaşındaki Osaka dünya klasmanında ilk sıraya yerleşecek, böylece erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu olacak.

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Naomi Osaka şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gününde (dün), tek kadınlar finalinde 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

© AFP 2018 / Serena Williams'a 17 bin dolar ceza

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setinde iki tenisçi de servislerine tutundu ve tie-break'e gidildi. Rakibine bu bölümde sadece 2 puan veren 21 yaşındaki Osaka, 51 dakika süren ilk seti 7-6 hanesine yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayan ve 2. oyunda rakibinin servisini kıran Kvitova, 2-0 öne geçti. Çek tenisçiye üst üste dört oyun alarak yanıt veren Osaka, 4-2'lik üstünlüğü yakaladı ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

5-3 önde başladığı 9. oyunda 40-0 öne geçerek şampiyonluğa çok yaklaşan Osaka, rakibinin agresif oyununa karşılık veremedi ve Kvitova üst üste aldığı beş puanla durumu 5-4 yaptı. Performansını bir sonraki oyuna da taşıyan Çek tenisçi, tek puan verdiği oyunda servis kırarak 5-5'lik eşitliği sağladı.

Thank you to my team for being with me every step of the way.



It hurts right now but we have been through much tougher things together…and look at this beautiful trophy ❤️ #ausopen pic.twitter.com/L8gRHWeDD8 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) January 26, 2019

12. oyunda rakibinin üç basit hatasıyla 40-0 öne geçen 28 yaşındaki Kvitova, baskı altındaki Osaka'nın çift hata yapmasıyla servis kırmayı başardı ve 55 dakika süren seti 7-5 kazanarak yeniden maça ortak oldu: 1-1. Son setin üçüncü oyununda servis kırarak 2-1 öne geçen Osaka, kalan oyunlarda avantajını korumasını bildi ve seti 6-4, toplam 2 saat 27 dakika süren maçı da kazandı.

2018 ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası olacak. Osaka yarın açıklanacak listede zirveyi Rumen tenisçi Simona Halep'ten alacak.

Japon tenisçi ayrıca erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde edecek.