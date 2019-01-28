Kayıt
17:13 28 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz: Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor

    © AA / Orhan Akkanat
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına ilşkin de bilgi veren Cengiz, "Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor" dedi.

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Serhat Çağdaş
    Mustafa Cengiz'den forvet açıklaması: Rüyalarıma giriyor
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu, 'Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme' maddesiyle topladı.

    Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

    'DEVLET, KULÜPLERİN MALİ SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR'

    Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ocak itibariyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor" ifadelerini kullandı.

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru (önde sağda), Fenerbahçeli oyuncu Michael Frey (solda) ile mücadele etti
    © AA / Serhat Çağdaş
    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri sert yükseldi
    'DUYGUN YARSUVAT'IN SÖYLEDİKLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜM'

    Rakiplerine göre oldukça şeffaf bir yönetim anlayışı yürüttüklerini aktaran Cengiz, "Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi. Duygun Yarsuvat, UEFA'dan gelecek muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu ve insanları aldattığımızı söylüyor. Çok üzüldüm. İnanamadım. Ordinaryüs profesör… Burada olmasını çok isterdim. Biz sahtekarlık yapmışız. Biz uluslararası ve bağımsız bir kuruluşun denetimi altındayız. Bu onlara da hakarettir. Bizi UEFA da denetliyor. Tüm denetlemeler gösteriyor ki artıdayız. UEFA'nın 2 milyon euroluk cezası olmasaydı, yaklaşık 15 milyon TL kar edecektik" dedi.

    CENGİZ'DEN BAŞAKŞEHİR'E CEVAP: HERKES EDEBİNE GÖRE DAVRANIR

    Galatasaray
    © AA /
    Galatasaray'dan transfer açıklaması: Umulmadık bariyerler çıkabilmektedir
    Başakşehir kulübü Göksel Gümüşdağ'ın 'CEO'dan tutun, futbol direktörüne kadar, kulüp asbaşkanlarımız, hepsi oyuncunun özel hayatına kadar, çocuklarının okuluna kadar geniş bir bilgilendirme yapıyoruz. Kulüplerin karşılıklı gizlilik anlaşmaları, etik kurallarına dikkat ettiğimiz için zannediyorum onun için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor, bizi tercih ediyorlar' sözlerine de cevap veren Galatasaray başkanı, "Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor! Bunu samimi söylüyorum. Dün gece 4 buçukta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, ben de bilmiyorum. Bariyerler derken… Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Burada bunları ifade edemem, karşıdaki kulübe saygısızlık olur. Biz edepli insanlarız, herkes edebine göre davranır. Bizim camia edebini bilir, rakip takımlara transfer yaparken laf atmaz. Herkes edebine göre davranır" şeklinde konuştu.

    İlgili konular:

    'Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin Ali Koç ile samimi görüntüler vermesi Fatih Terim'i kızdırdı'
    Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın evine yapılan saldırı, kalbine yapılmıştır
    Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap: Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız
    Galatasaray, Marcao’nun bonservis bedelini ve yıllık kazancını açıkladı
    Mourinho: Drogba, Galatasaray maçında az kalsın beni öldürüyordu
    Etiketler:
    Galatasaray Divan Kurulu toplantısı, Transfer, Galatasaray Divan Kurulu, Medipol Başakşehir, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ağrı Dağı
    Tarihin ve efsanelerin beşiği: Ağrı Dağı
    Karikatür
    Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi
    İnfografik
    Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet