Futbolcularının alacaklarını ödeyemeyen İspanyol kulübüne 3 yıl futboldan men cezası

Ülkede 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu kurumun La Liga Sosyal Disiplin Hakimliği, ekonomik sorunlarından dolayı futbolcularının paralarını ödemeyen 2. ligdeki Reus kulübüne, 3 yıl futboldan men ve 250 bin avro para cezası verdi.
Sosyal Disiplin Hakimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reus'un kuralları yerine getirmediği ve futbolcularının aylık maaşlarını ödemediği belirtildi.
KALAN TÜM MAÇLARINDA 1-0 YENİK SAYILACAK
Ayrıca, Reus takımında sözleşmeleri feshedilen futbolcuların serbest kaldıkları bildirildi.
CEZADAN BİR HAFTA SATILMIŞTI
1909 yılında kurulan Katalonya bölgesinin köklü kulüplerinden Reus, yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı bir hafta önce ABD'li bir yatırım grubu tarafından satın alınmıştı.
İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Reus kulübünün durumunun önceki vakalardan farklı olduğu ve verilen cezanın kalıcı olacağı savunuluyor.
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