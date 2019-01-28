Futbolcularının alacaklarını ödeyemeyen İspanyol kulübüne 3 yıl futboldan men cezası

İspanya'da ekonomik krizden dolayı futbolcularının alacaklarını ödemeyen 2. ligdeki Reus kulübüne, 3 yıl futboldan men ve 250 bin avro para cezası verildi.

İspanya 2. Futbol Ligi kulüplerinden Reus, futbolcularının alacaklarını ödememesi nedeniyle profesyonel müsabakalardan 3 yıl men edildi.

Ülkede 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu kurumun La Liga Sosyal Disiplin Hakimliği, ekonomik sorunlarından dolayı futbolcularının paralarını ödemeyen 2. ligdeki Reus kulübüne, 3 yıl futboldan men ve 250 bin avro para cezası verdi.

Sosyal Disiplin Hakimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reus'un kuralları yerine getirmediği ve futbolcularının aylık maaşlarını ödemediği belirtildi.

KALAN TÜM MAÇLARINDA 1-0 YENİK SAYILACAK

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Verilen bu kararla 2. ligdeki takım sayısı 22'den 21'e inerken, Reus'un kalan tüm maçlarında 1-0 yenik sayılacağı açıklandı.

Ayrıca, Reus takımında sözleşmeleri feshedilen futbolcuların serbest kaldıkları bildirildi.

CEZADAN BİR HAFTA SATILMIŞTI

1909 yılında kurulan Katalonya bölgesinin köklü kulüplerinden Reus, yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı bir hafta önce ABD'li bir yatırım grubu tarafından satın alınmıştı.

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Reus'un, La Liga Sosyal Disiplin Hakimliği'nin kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesine itiraz etmek için 15 gün süresi bulunuyor. İspanya futbolunda geçen yıllarda Elche, Murcia, Guadalajara kulüpleri hakkında da ekonomik sorunlardan dolayı benzer cezalar verilmiş ancak daha sonra bu kulüpler, itirazları kabul edilerek lige dönmüşlerdi.

İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Reus kulübünün durumunun önceki vakalardan farklı olduğu ve verilen cezanın kalıcı olacağı savunuluyor.