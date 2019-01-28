Fenerbahçe, ligde 77 gün sonra 'Mehmetleriyle' kazandı

İHA / Aydemir Kadıoğlu Fenerbahçe taraftarı: Koskoca Feneri ne hale getirdiniz

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 hafta sonra galip geldi. Son galibiyetini 11 Kasım 2018'de Aytemiz Alanyaspor karşısında alan sarı-lacivertlilerin yüzü 77 gün sonra gülmüş oldu.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve 14. basamağa çıktı.

Süper Lig'de 5 maç sonra kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor ise haftayı 32 puanla 3. sırada tamamladı.

ERSUN YANAL'LA İLK 3 PUAN

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Yanal'la çıktığı ilk 3 maçta beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, galibiyet hasretini Evkur Yeni Malatyaspor karşısında dindirdi.

MEHMET TOPAL ISLIKLANDI, GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mehmet Topal, attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isimlerden oldu.

Maçın son bölümlerinde top ayağına geldiğinde taraftarın ıslıkla protestosuna maruz kalan Mehmet Topal, 86. dakikada attığı golle kritik galibiyette başrol oynadı.

MEHMET EKİCİ SÜPER LİG'DE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21. Süper Lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Mehmet, Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını 2 ve 31. dakikalarda havalandırdı.

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'yle Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

GOLLERİ ATTI, PENALTIYI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin ilk iki golüne imza atan Mehmet Ekici, 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Fabien Farnolle'yi geçemeyen Mehmet Ekici, kariyerinde ilk "hat-trick" yapma fırsatını da kaçırdı.

MOSES İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Maçın 67. dakikasında Yassine Benzia'nın yerine oyuna dahil olan Moses, gösterdiği performansla taraftardan alkış aldı.

Oyundan çıkan Benzia ise taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

FENERBAHÇE İLK KEZ 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 gol attı.

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, ligde 17 maç aradan sonra rakip filelere 3 gol göndermeyi başardı.