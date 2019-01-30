Şenol Güneş: Quaresma ile Tolgay gidiyor, Vida kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını açıkladı. Güneş, "Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, siyah beyazlı ekipteki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneş, Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma'yla ilgili, "Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile anlaştı. Quaresma yüzde 90 takımdan ayrılacak" dedi.

Güneş, Quaresma'dan doğan boşluk ve yerine gelecek isimler için ise "Bu saatten sonra Quaresma'nın yerine gelecek olan futbolcu da aynı kalitede olmaz. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız" ifadesini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımdan ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida ve Enzo Roco için, "Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak. Enzo Roco'nun da ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor" açıklamasında bulundu.

'BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİF GELMEDİ'

© REUTERS / Osman Orsal Beşiktaş yönetiminden Şenol Güneş'le yola devam kararı

Güneş, Beşiktaş yönetiminin kendisiyle sözleşme uzatma kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Bana yönetimden gelen resmi bir sözleşme teklifi yok ama böyle bir düşünceleri varmış. Henüz resmi olarak gelmedi. Şu anda kontratı konuşmanın bir anlamı yok."

Güneş, Beşiktaş'tan sonra kariyerine nasıl devam edeceğine yönelik soru üzerine, "Beşiktaş'tan sonra çalışacağım en iyi yer milli takımdır diye daha önce de söylemiştim. Motivasyonumda düşme yok, aynı hırsla çalışmaya devam ediyorum" dedi.