Şenol Güneş: Quaresma ile Tolgay gidiyor, Vida kaldı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, siyah beyazlı ekipteki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Güneş, Quaresma'dan doğan boşluk ve yerine gelecek isimler için ise "Bu saatten sonra Quaresma'nın yerine gelecek olan futbolcu da aynı kalitede olmaz. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız" ifadesini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, takımdan ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida ve Enzo Roco için, "Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak. Enzo Roco'nun da ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor" açıklamasında bulundu.
'BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİF GELMEDİ'
"Bana yönetimden gelen resmi bir sözleşme teklifi yok ama böyle bir düşünceleri varmış. Henüz resmi olarak gelmedi. Şu anda kontratı konuşmanın bir anlamı yok."
Güneş, Beşiktaş'tan sonra kariyerine nasıl devam edeceğine yönelik soru üzerine, "Beşiktaş'tan sonra çalışacağım en iyi yer milli takımdır diye daha önce de söylemiştim. Motivasyonumda düşme yok, aynı hırsla çalışmaya devam ediyorum" dedi.
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