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    29 January 2019'da Abu Dabi'nin Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda BAE ile Katar arasında oynanan Asya Kupası yarı finali, sık sık sahaya şişe ve terlik atılmasıyla sekteye uğradı.

    BAE ile Katar arasındaki 'abluka derbisinde' sahaya ayakkabı yağdı

    © AFP 2018 / Giuseppe CACACE
    Spor
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    Katar, Suudi Arabistan'ın başını çektiği abluka ve yaptırım bloğunun önde gelen üyesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yeşil sahada kozlarını paylaştı. 2019 AFC Asya Kupası'nda evsahibi BAE'yi eleyip finale çıkan Katar milli futbol takımı, şişe ve ayakkabı yağmuruna tutuldu.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 2019 Asya Kupası'na, BAE ile Katar arasında oynanan 'abluka derbisi' damga vurdu.

    Daha maç başlamadan Katar milli marşının yuhalanması belki de deplasman takımını daha da kamçıladı.

    İlk yarıda Boualem Houhi ve Almoez Ali, ikinci yarıda Hasan el Haydos ve Hamid İsmail topu ağlara yuvarlayarak Katar'ı finale taşıyıp Japonya'nın rakibi yaptı.

    Ancak 2017 yazından beri Suudi-BAE ablukası ve yaptırımları altındaki Katar'a 4-0 gibi bir sonuçla ezilmeyi bazı Emirlik taraftarları hazmedemedi.

    Hele de Katarlı oyuncuların tam çizgide toplanıp Emirlikler taraftarlarının gözleri önünde gol sevinci yaşaması, bardağı taşıran damla oldu.

    Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Bağdat ziyaretinde başına geldiği gibi ayakkabı fırlatmak Araplar arasında en ağır aşağılama sayıldığından, tepki olarak sahaya atılan cisimlerin başını terlikler çekti. 

    Muhammed bin Zayed Stadyumu'nda Katar'ın üçüncü golünün ardından, şişelerden nasibini alan Katarlı orta saha oyuncusu Salem el Hacri'nin başına dirseği indiren BAE'li İsmail Ahmed 90. dakikada kırmız kart gördü. Ardından 90+3'te Katar'ın dördüncü golü geldi.

    Gollerde çıkan olaylar yüzünden maç sık sık dururken, bazı BAE'li futbolcular ve taraftarlar kızgın taraftarları durdurmaya çalıştı, ama pek başarılı olamadı.

    2022 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapacak Katar, Asya Kupası'nda grup aşamasında Suudi Arabistan'ı 2-0 yendikten sonra BAE'yi de kavga gürültü arasında safdışı bırakarak ilk kez finale çıktı.

    Cuma günü Zayed Sports City Stadyumu'nda karşılacakları Japonya ise dört kez yükseldiği finalin gediklisi.

     

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