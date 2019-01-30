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18:37 30 Ocak 2019
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    Emiliano Sala

    Sala'yı taşıyan uçağa ait enkaz parçaları bulundu

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Spor
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    Fransa birinci lig ekiplerinden Nantes’dan İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City’ye transfer olan futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçağı arayan araştırmacılar, Sala ve pilot David Ibbotson‘un bulunduğu uçağa ait olduğu tahmin edilen enkaz parçaları bulduklarını açıkladı.

    Emiliano Sala-N'Golo Kante
    © AFP 2018 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD
    N'golo Kante, Emiliano Sala'yı arama çalışmalarının devam etmesi için tüm masrafları karşılamayı teklif etti
    Fransa'nın Nantes kentinden Galler'e seyahat ettiği sırada içerisinde bulunduğu uçak kaybolan futbolcu Emiliano Sala'yı arayan kurtarma ve arama ekipleri, Fransa kıyıları yakınlarında Sala ve pilot David Ibbotson'un bulunduğu uçağa ait koltuk parçaları bulduklarını ve bu gelişme üzerine ise bir su altı araması düzenleyeceklerini açıkladı.

    İngiltere Hava Kazaları Araştırma Bürosu'ndan (AAIB) yapılan açıklamada, Fransa'nın kuzey sahil bölgesi Surtainville yakınlarında Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağa ait olduğu düşünülen koltuk parçaları bulunduğu belirtildi.

    'YAPILAN İNCELEME SONUCU, KOLTUK PARÇALARININ KAYIP UÇAĞA AİT OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

    Açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler sonucu, bulunan koltuk parçalarının Sala'yı taşıyan kayıp uçağa ait sonucuna vardık" denildi.

    Emiliano Sala
    © AFP 2018 / LOIC VENANCE
    'Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotunun lisansı ticari uçuş için elverişli değildi'
    ARAMALAR YENİDEN BAŞLIYOR

    Araştırma ekibinden yapılan açıklamada, bulunan enkaz parçaları sonrasından su altında ve deniz tabanında uçak enkazı arama çalışmaları başlatılacağı duyuruldu. Aramaların hava şartlarına bağlı olarak hafta sonu başlayacağının ve 3 gün boyunca devam edeceğinin ön görüldüğü belirtiliyor.

    Açıklamada, "Uçağın uçuş rotası ve radardaki konumunun detaylı bir incelemesi sonucu yaklaşık 7 kilometre karelik öncelikli bir arama alanı belirledik" ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    uçak kazası, Emiliano Sala, İngiltere Hava Kazaları Araştırma Bürosu (AAIB), Cardiff City, Nantes, David Ibbotson, Emiliano Sala, Galler, İngiltere, Surtainville, Fransa
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