Galatasaray 'Hazır mıyız' diye sordu, KAP'ın sitesi çöktü

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesapların yaptığı açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesinde çökmeye neden oldu.

Galatasaray, Twitter hesabından 'Hazır mıyız' başlıklı bir video yayınlayarak, uzun süredir beklenen transferleri açıklayacağını duyurdu. Bu paylaşımın üzerine transferlerin duyuru platformu olan KAP'ın internet sitesine yüklenen taraftarlar sitede çökmeye sebep oldu.

Sözcü'ye göre Galatasaray Mbaye Diagne transferini YouTube'a koyduğu video ile duyurduktan sonra videoyu sildi. Videonun sonunda televizyondan transferleri duyuran spikerin 'Diagne' dediği duyuluyor. Duyurunun ardından Galatasaray'ın resmi Youtube kanalının kısa sürede 20 binin üzerinde abone kazandığı bildirildi.

🔥 Galatasaray'ın 'Hazır mıyız?paylaşımı sonrası yaşananlar:



👉 "Galatasaray resmi internet sitesi çöktü."

👉 Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi internet sitesi çöktü.

👉 Galatasaray resmi youtube hesabı, 26 dakika içinde 20 bin üzerinde yeni abone kazandı. pic.twitter.com/HYfjSszSTQ — FutbolArena (@futbolarena) 30 Ocak 2019

A Spor'un haberine Galatasaray'ın Kasımpaşa oyuncusu Diagne'yi transfer ettiği ve bu transfer için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro'luk peşin ödemeyi yaptığı iddia edildi.