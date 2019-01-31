Fenerbahçe'yle anlaşan Serdar Aziz'in yıllık ücreti belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Serdar Aziz'le 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Aziz'in Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, geçen haftalarda ikinci yarı kadro planlamasında düşünmediğini açıklamasının ardından Serdar Aziz'in adı sıklıkla Fenerbahçe'yle anılmaya başlamıştı.

A Spor'un duyurduğu habere göre Serdar Aziz, alacakları karşılığında Galatasaray'la olan sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti. Dün Sarı kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiği belirtildi ve şöyle devam edildi:

— Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

2 MİLYON EURO KAZANACAK

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile görüşmek üzere menajeri Haluk Canatar ile birlikte Ülker Stadyumu'na giriş yaptı.

Fenerbahçe transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" dedi. Milliyet'in haberine göre 28 yaşındaki oyuncu yıllık 2 milyon Euro kazanacak.