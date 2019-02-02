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06:12 02 Şubat 2019
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    Islam Slimani

    Semih Özsoy: Slimani gitmek istiyordu

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Cezayirli futbolcuları Islam Slimani için devre arası transfer döneminde İspanya’nın Real Betis takımı ile sıcak saatler yaşadıklarını belirterek, “Slimani gitmek istiyordu” dedi.

    Islam Slimani
    © Fotoğraf : DHA
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    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 2-0 mağlup etti.

    Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, “Güzel bir gece. Taraftarlarımızla güzel bir geceyi kapatıyoruz. Yoğun bir transfer sezonundan sonra güzel tempolu bir şey oldu. Kötü günler muhteşem seyircimizle birlikte gurur olacak bir tablo yapıldı. Kötü günlerde de bize destek çıktılar. Bu transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları istediğimiz şartlarda transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Fenerbahçe camiası bunlarla birlikte çok daha mutlu günler geçirir. Bugün sevindirici bir şey de camiamızın bu oyunculara sahip çıkması. Onların da özellikle Tolgay’ın birinci dakikada Fenerbahçemizin formasını giyme heyecanı bir kenara hemen adapte olması da mutluluk verdi. Diğer oyuncular da buna adapte olacak. Bunun en güzel örneğini Sadık ile yaşadık. Bugün talihsiz bir durum oldu. İnşallah oradan iyi haber gelecek. Galibiyetler devam edecek diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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    Hakemlerle ilgili konuşan Özsoy, “Art niyet diyemem ağır olur. Fakat kötü yönetimin Bursa ve Malatya maçlarında olduğuna inanıyoruz. Başkanımız da geçen hafta maç sonu açıklama yaptı. Divanda da bu konulara değineceğini tahmin ediyorum. Hiçbir zaman konuşmak için konuşmuyoruz. Dediklerimizde de kırıcı olmamız bunda ısrarcı olacağımız anlamına gelmez. Hakemlerin daha dikkatli olmasını tabiki gönül ister. Dev çınar Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz. Bu hataları yapanlar bunların altında kalırlar. Dolayısıyla hakemlerden rahatsız” şeklinde konuştu.

    'KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ YERLERE GELECEĞİZ'

    Fenerbahçe’nin bundan sonraki hedefinin sorulması üzerine Semih Özsoy, ”Fenerbahçe’nin hedefi her zamanki gibi galibiyet, hep başarı. Bursaspor maçını da 3 puanla kapatmayı arzuluyorduk. Bursaspor maçında hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Bundan sonra her maça galibiyet için çıkacağız. Yeni bir takım gibi olduk. Hakikaten ruh geldi. Birçok şeyler değişti. Ersun hoca ile değişmeye devam ediyor. Ali başkanın da ısrarla ısrarcı, takıma verdiği destekle, yönetim kurulumuzun arkasında durmasıyla inşallah istediğimiz noktalara gelmek istiyoruz. Fenerbahçe bitirebildiği kadar yukarıda bitirecektir. Hiç alışık olmadığımız bir durum, yerler. Kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz” diye cevap verdi.

    'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

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    Mecburiyet olmadıkça borsaya rakamları girmediklerini ifade eden Özsoy, “Elimizde paramız var. En büyük avantajımız stratejik bir şekilde beklediğimiz hamleleri bizim istediğimiz şekilde bitirmekti. Fenerbahçemize oldukça karlı bir kapanış sağladı. Bugün UEFA’da bir denetleme vardı. Orası oldukça iyi geçti. Tabi kesin bir sonuç yok. Fenerbahçemiz her yerde iyi. Futbolda bir sıkıntımız vardı. Onu da düzelttiğimiz zaman geçmiş yıllardan çok daha iyi, amatör şubelerde liderliğe oynayan bununla birlikte finanstaki krizi de atlatmak için elinden geleni yapan ama bunun çok çabuk olmayacağını ilk günden beri söylediğimiz şekilde ilerliyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak” dedi.

    Islam Slimani için devre arası transfer döneminde İspanya’nın Real Betis takımı ile sıcak saatler yaşadıklarını söyleyen Semih Özsoy, “Slimani gitmek istiyordu. Bize gelen tekliflerde bizim çıkarlarımıza uygun olsa olabilirdi. Bununla birlikte bir kuralımız daha vardı; oyuncu aldığımız takdirindeydi. Aldığımıza, verdiğimize baktığımızda Fenerbahçe’nin menfaati neyse öyle hareket edildi. Kesin olarak gitmedi, alınmadı, bırakıldı diyemeyiz. Karşılıklı istişare ile alınmış karardır. Slimani gitseydi forvet alınacaktı. Fenerbahçe’de almış olmak için hiçbir transfer yapılmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin menfaati buydu, biz de bunu yaptık” diyerek sözlerini tamamladı.

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    Etiketler:
    Fenerbahçe, Islam Slimani, Semih Özsoy, Türkiye
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