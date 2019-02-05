Rus artistik patinajcı Trusova, ulusal şampiyonada birinci oldu: Gayriresmi dünya rekoru da 'cepte'

Trusova, üçlü lutz atlayışını ve üçlü dönüşü sırasında düşerek yarışın ilk gününü, ilk üçün çok gerisinde tamamladı. Ancak dünya küçükler şampiyonası kazananının pes etmeye niyeti yoktu. Serbest stil programına geçildiğinde iki dörtlü atlayış dahil olmak üzere tüm atlayışlarını başarıyla tamamladı.
Yetenekli sporcu, ilk iki atlayışıyla 30'dan fazla puan kazanarak kısa turdaki kötü geçen performansıyla açılan arayı hızla kapattı.
ТРУСОВА!! pic.twitter.com/DZkFpjTgON— SUJI★ (@11SUJI) February 3, 2019
Trusova turnuvanın sonunda, sezon başında dünya rekoru kıran Rus olimpiyat şampiyonu Alina Zagitova'dan 6 puan fazla alarak 164.44 puanla zafere ulaştı. Başarısı Uluslararası Buz Pateni Birliği (ISU) tarafından tanınmadı, ancak yerel basında yer buldu. Zira ISU sadece uluslararası etkinliklerdeki sonuçları onaylıyor.
Trusova killed it at Russian Junior nationals!!! YES that's a 90+ TES!!!! pic.twitter.com/BqZAXTlOxW— rouk (@roukq) February 3, 2019
Junior Grand Prix yarışmasının kazananı Alena Kostornaya da Perm'daki ulusal yarışmada gümüş madalyayı, Anna Şerbakova ise bronz madalyayı almıştı.
Üç başarılı yarışmacı da, olimpiyatlarda Zagitova ve Yuliya Lipnistakaya'ya rehberlik eden Rusya'nın ünlü antrenörü Eteri Tutberidze tarafından eğitilmişti.
Henüz yaşları üst düzey artistik patinaj turnuvaları için küçük olan sporcular, gelecek sezon ilk kez piste çıkmayı umuyorlar.
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