Rus artistik patinajcı Trusova, ulusal şampiyonada birinci oldu: Gayriresmi dünya rekoru da 'cepte'

Rus artistik patinajcı Aleksandra Trusova, serbest stildeki performansı ile pazar günü düzenlenen küçükler ulusal şampiyonasının birincisi oldu. Sezondaki en iyi sonucunu elde eden Trusova, böylece mevcut dünya rekorunu da kırdı, ancak ulusal bir etkinlik olduğu için rekoru tanınamıyor.

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Buzun üzerinde büyüleyici bir şov yapan 14 taşındaki Trusova hatalı bir kısa program sonrasında olduğu yedinci sıradan ilk sıraya harika bir çıkış yaptı.

Trusova, üçlü lutz atlayışını ve üçlü dönüşü sırasında düşerek yarışın ilk gününü, ilk üçün çok gerisinde tamamladı. Ancak dünya küçükler şampiyonası kazananının pes etmeye niyeti yoktu. Serbest stil programına geçildiğinde iki dörtlü atlayış dahil olmak üzere tüm atlayışlarını başarıyla tamamladı.

Yetenekli sporcu, ilk iki atlayışıyla 30'dan fazla puan kazanarak kısa turdaki kötü geçen performansıyla açılan arayı hızla kapattı.

​Trusova turnuvanın sonunda, sezon başında dünya rekoru kıran Rus olimpiyat şampiyonu Alina Zagitova'dan 6 puan fazla alarak 164.44 puanla zafere ulaştı. Başarısı Uluslararası Buz Pateni Birliği (ISU) tarafından tanınmadı, ancak yerel basında yer buldu. Zira ISU sadece uluslararası etkinliklerdeki sonuçları onaylıyor.

Trusova killed it at Russian Junior nationals!!! YES that's a 90+ TES!!!! pic.twitter.com/BqZAXTlOxW — rouk (@roukq) February 3, 2019

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​Trusova rekoruyla artistik patinajdaki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu. Trusova, üst bir turnuvada da Rusya'nın uzun süredir şampiyonları olan Zagitova ve Evgeniya Medvedeva'yı geride bırakarak gümüş madalya almıştı.

Junior Grand Prix yarışmasının kazananı Alena Kostornaya da Perm'daki ulusal yarışmada gümüş madalyayı, Anna Şerbakova ise bronz madalyayı almıştı.

Üç başarılı yarışmacı da, olimpiyatlarda Zagitova ve Yuliya Lipnistakaya'ya rehberlik eden Rusya'nın ünlü antrenörü Eteri Tutberidze tarafından eğitilmişti.

Henüz yaşları üst düzey artistik patinaj turnuvaları için küçük olan sporcular, gelecek sezon ilk kez piste çıkmayı umuyorlar.