Kayıt
18:05 05 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fikret Orman, Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin, Muhayer Oktay

    Beşiktaş Başkanı Orman: Burak Yılmaz'ın kaptan olmasını isterim

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Yeni transferlerin imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ın takıma kaptan olmasını istediğini söyledi. Burak Yılmaz da tüm camiaların kendisinin Beşiktaşlı olduğunu bildiğini belirterek, "Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün geri dönmek vardı" dedi. Burak, kariyerini ​Beşiktaş'ta noktalamak istediğini söyledi.

    Beşiktaş Kulübü, yeni transferleri Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Vodafone Park'ta yapılan organizasyonda yeni transferler basın mensuplarının karşına çıktı. Başkan Fikret Orman da basına açıklamalarda bulunurken, özellikle transferlerin ekip işi olduğunun altını çizdi.

    FİKRET ORMAN: 1.5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS HARCAMASI YAPTIK

    İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Fikret Orman, "Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir ikinci sezon nasip olsun. Transferleri bonservise bir kaynak harcamadan bitirmeye çalıştık. 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis harcaması yaptık. Gönderdiklerimizden 5 milyon Euro bonservis getirisi sağladık. 5 milyon Euro'nun üzerinde tasarruf elde ettik" dedi.

    'BURAK'IN EVİ BURASI, ÇOK KOLAY BİR TRANSFER OLDU'

    Burak Yılmaz'ın Çin'den döndüğü süre içinde adının Beşiktaş'la anıldığını söyleyen Orman, şöyle konuştu:

    "Burak'ın evi burası, bundan doğal bir şey olamaz. Ben Burak'a da, ailesine de çok saygı duyarım ve hocamız da çok istedi. Burak'ın futbol hayatını burada noktalayıp, sonrasında bu ailede görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Çok kolay bir transfer oldu, Burak da Trabzonspor'daki kontratından büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Ben de burada başkan olarak teşekkür ediyorum bu fedakarlığa."

    ​Kagawa'yı sezon başında istediklerini de sözlerine ekleyen Orman, "Önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Japonya'yla önemli bir anlaşmamız olmuştu. Bu anlaşmaya istinaden alınan bir oyuncu değil Kagawa. İlk etapta Dortmund bırakmak istemiyordu ama oyuncu gelmek isteyince, Dortmund da kolaylık gösterdi ve transfer gerçekleşti, herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş Divan Kurulu Fikret Orman
    © AA / Onur Çoban
    Fikret Orman: Sahada yüreğini koymayan oyuncular ile devre arasında yollarımızı ayıracağız
    Mirin'in, Pepe'den doğan boşluğu doldurduğunu ifade eden Orman, Yılmaz için de kaptan ifadelerini kullandı. Bunu mesaj vermek için söylemediğini sözlerine ekleyen Orman, şöyle konuştu:

    "Burak Yılmaz için ‘Kaptan' ifadesini kullanırken bilinçli olarak ya da mesaj olsun diye söylemedim. Karakter olarak, burada kaptanlık yapacak bir oyuncu. Sezon sonunda kaptanımız Tolga'nın da sözleşmesi bitiyor ve bu dönemde kaptanlık konusu da yönetim kurulu kararıyla verilecektir. Ben çok isterim Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a kaptan olmasını."

    ​Uzak Doğu pazarıyla ilgili olarak da yapacakları olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Yalnızca Kagawa olarak bakmamak gerekiyor. Burak Yılmaz da Çin'de çok tanınan bir oyuncu. Bundan seneler evvel Uzak Doğu pazarıyla ilgili yaptığımız stratejiler vardı. Bu sene kesinlikle gideceğiz Uzak Doğu'ya ve çalışmalarımız devam edecek. Beşiktaş'ın orada çok tanınan bir marka olacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın maçları oralarda canlı yayınlanmaya başladı. Federasyona maç saatleriyle ilgili başvurduk ancak henüz dönüş alamadık" dedi.

    'BURAK'A BU KONUDA CEVAP VERDİRTMEM. O İŞLER GEÇTİ NEXT…'

    Kagawa transferinde yönetim kurulu ve Şenol Güneş'in ortak kararı olduğunu sözlerine ekleyen Orman, şöyle devam etti:

    "Kagawa transferinin kararı esnasında Şenol Hoca vardı ve Hüseyin Yücel vardı. Beraber vermiş olduğumuz bir karardır bu transfer kararı. Bu bir ekip işi. Burada başkan ve yönetim kuruluna rağmen bir transfer yapılamaz, hocaya rağmen de bir transfer yapılamaz. Biz bir ekibin parçasıyız. Ekip olarak verdiğimiz kararlardır, ayrı ayrı güçler değiliz, aynı gemideki insanlarız. Bundan önceki gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

    ​Burak Yılmaz'ın tribünlerde tepki görmesiyle ilgili olarak da konuşan Orman, "Burak'a bu konuda cevap verdirtmem. Burası Beşiktaş Kulübü. Ben bu süreçlerde maçları çok incelettiriyorum. Akhisarspor maçında tribünde bin 500 kişi varken, maksatlı gelen 30 kişi de vardı. Burak transferini Beşiktaş seçimlerine yöneltmeye çalışanlar oluyor. Antalya maçında da destek vardı. Bu işlerin artık gündemi kalmadı Beşiktaş'ta. O işler geçti. Next" dedi.

    KAGAWA: NAGATOMO'YLA KARŞILAŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

    Kagawa, Mirin, Burak ve Muhayer de kendilerine sorulan soruları yanıtsız bırakmadı.

    Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Japon olma unvanı taşıyan Shinji Kagawa, muhteşem bir şehirde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    ​"Eski takım arkadaşım olan Nagatomo'yla da görüşmüştüm ve o da aynı şeyi söyledi. Ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu gelince gördüm. Yemekler de çok güzel ve deniz olması da çok güzel. Atmosfer beklediğim gibi. Taraftarlar çok iyi, stat çok iyi. Nagatomo'yla karşı karşıya geleceğimiz maçı 4 gözle bekliyorum. Dün Nagatomo'yla birlikte yemek yedik. Nerede ne yapılır, nerede ne yenir gibi konuştuk. Kulüp hakkında yeterli bilgi sahibi olacak kadar vakit geçiremedim. Nagatomo'yla karşılaşacağımız maçı bekliyorum ve gidip gücümüzü göstereceğiz."

    BURAK YILMAZ: KALBİMDE DE AKLIMDA DA GERİ DÖNMEK VARDI

    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her zaman Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini söyleyen Burak Yılmaz ise "Birçok yerde forma giydim ama her zaman Beşiktaş maçlarını izledim, bunu en yakınlarım bilir. Hatta elendiğimiz Lyon maçını sabah 5'te Çin'de izledim. Ben 4 büyük takımda da oynadım, bu takımların hepsinde büyük başarılar yakaladım. Beni ayıran diğer özelliğim, bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün geri dönmek vardı" dedi.

    Kariyerini ​Beşiktaş'ta noktalamak istediğini söyleyen Burak, "Burada başladım, burada bitirmek istiyorum. Tek temennim bunun nasip olması. Burada dolu dolu başarılarla kariyerimi tamamlamak istiyorum" diye konuştu.

    MİRİN: ŞAMPİYON OLURSAK TADINI ÇIKARIRIM

    Şenol Güneş
    © AA /
    Şenol Güneş: Quaresma ile Tolgay gidiyor, Vida kaldı
    Pepe'nin gitmesinin ardından transfer edilen Nicolas Isimat-Mirin de Portekizli futbolcunun çok büyük bir isim olduğunu belirtti. Pepe'nin Beşiktaş'ta iz bıraktığını söyleyen Mirin, "Şu anda Vida, Medel, Gökhan, Caner ve Adriano gibi çok büyük oyuncularla oynuyorum. Hollanda'da şampiyonluk yaşadım, iyi bir tecrübem var ve burada iz bırakmak istiyorum" dedi.

    PSV'de yaşadığı şampiyonluk sevinci hatırlatılan Mirin, şöyle devam etti. "Burada kupalar kaldırmak için birlikteyiz. Tabii ki kupa kaldırdığımız zaman bunun da doyasıya tadını çıkarırız."

    MUHAYER OKTAY: ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM

    Genç oyuncu Muhayer Oktay ise, Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyunculardan öğreneceği çok şey olduğunu belirterek, "Abilerimden çok şey öğreneceğime eminim. En kısa sürede takıma katkı sağlamak istiyorum. Kendimi daha çok 8 ya da 10 numara pozisyonunda görüyorum ama kararı hocamız verecek. Dediğim gibi abilerimden çok şey öğreneceğim. Onlar gibi bir gün bu takımda oynamak isterim" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ı daha önce de istemiştim, Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum
    Burak Yılmaz'ın bonservisi açıklandı
    Burak Yılmaz: Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim
    Etiketler:
    Futbol, Beşiktaş, Muhayer Oktay, Nicolas Isimat-Mirin, Shinji Kagawa, Şenol Güneş, Fikret Orman, Burak Yılmaz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet