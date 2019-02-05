Beşiktaş Başkanı Orman: Burak Yılmaz'ın kaptan olmasını isterim

Yeni transferlerin imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ın takıma kaptan olmasını istediğini söyledi. Burak Yılmaz da tüm camiaların kendisinin Beşiktaşlı olduğunu bildiğini belirterek, "Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün geri dönmek vardı" dedi. Burak, kariyerini ​Beşiktaş'ta noktalamak istediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü, yeni transferleri Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Vodafone Park'ta yapılan organizasyonda yeni transferler basın mensuplarının karşına çıktı. Başkan Fikret Orman da basına açıklamalarda bulunurken, özellikle transferlerin ekip işi olduğunun altını çizdi.

📺Fikret Orman'dan, Burak Yılmaz'a evet kaptan seninle devam edelim.



🎙️Burak Yılmaz: 12 senenin ardından bu formayı bana uygun gören başkanımıza, yönetim kurulumuza ve hocamıza teşekkür ederim. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Bana inanları mahçup etmeyeceğim. pic.twitter.com/fBkcvWFSn7 — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 5 февраля 2019 г.

FİKRET ORMAN: 1.5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS HARCAMASI YAPTIK



İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Fikret Orman, "Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir ikinci sezon nasip olsun. Transferleri bonservise bir kaynak harcamadan bitirmeye çalıştık. 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis harcaması yaptık. Gönderdiklerimizden 5 milyon Euro bonservis getirisi sağladık. 5 milyon Euro'nun üzerinde tasarruf elde ettik" dedi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenleniyor



Fikret Orman: "Hayırlı olsun, transfer dönemleri zordur. Takımdan ayrılanlar da oldu. 1.5M€ bonservis harcadık, 5M€'ya yakın da aldık" pic.twitter.com/p7nZ0sQvqP — Sevdamız BEŞİKTAŞ (@BesiktaSevdamiz) 5 февраля 2019 г.

​'BURAK'IN EVİ BURASI, ÇOK KOLAY BİR TRANSFER OLDU'



Burak Yılmaz'ın Çin'den döndüğü süre içinde adının Beşiktaş'la anıldığını söyleyen Orman, şöyle konuştu:

"Burak'ın evi burası, bundan doğal bir şey olamaz. Ben Burak'a da, ailesine de çok saygı duyarım ve hocamız da çok istedi. Burak'ın futbol hayatını burada noktalayıp, sonrasında bu ailede görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Çok kolay bir transfer oldu, Burak da Trabzonspor'daki kontratından büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Ben de burada başkan olarak teşekkür ediyorum bu fedakarlığa."

​Kagawa'yı sezon başında istediklerini de sözlerine ekleyen Orman, "Önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Japonya'yla önemli bir anlaşmamız olmuştu. Bu anlaşmaya istinaden alınan bir oyuncu değil Kagawa. İlk etapta Dortmund bırakmak istemiyordu ama oyuncu gelmek isteyince, Dortmund da kolaylık gösterdi ve transfer gerçekleşti, herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

© AA / Onur Çoban Fikret Orman: Sahada yüreğini koymayan oyuncular ile devre arasında yollarımızı ayıracağız

Mirin'in, Pepe'den doğan boşluğu doldurduğunu ifade eden Orman, Yılmaz için de kaptan ifadelerini kullandı. Bunu mesaj vermek için söylemediğini sözlerine ekleyen Orman, şöyle konuştu:

"Burak Yılmaz için ‘Kaptan' ifadesini kullanırken bilinçli olarak ya da mesaj olsun diye söylemedim. Karakter olarak, burada kaptanlık yapacak bir oyuncu. Sezon sonunda kaptanımız Tolga'nın da sözleşmesi bitiyor ve bu dönemde kaptanlık konusu da yönetim kurulu kararıyla verilecektir. Ben çok isterim Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a kaptan olmasını."

"Burak Yılmaz'a kaptan diye seslendiniz. Burak'ın kaptanlığı gibi bir durum söz konusu mu?"



Fikret Orman: Bilinçli olarak, mesaj olsun diye söylemedim. Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. pic.twitter.com/T73dGp1R17 — çArşı (@1982denBeri) 5 февраля 2019 г.

​Uzak Doğu pazarıyla ilgili olarak da yapacakları olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Yalnızca Kagawa olarak bakmamak gerekiyor. Burak Yılmaz da Çin'de çok tanınan bir oyuncu. Bundan seneler evvel Uzak Doğu pazarıyla ilgili yaptığımız stratejiler vardı. Bu sene kesinlikle gideceğiz Uzak Doğu'ya ve çalışmalarımız devam edecek. Beşiktaş'ın orada çok tanınan bir marka olacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın maçları oralarda canlı yayınlanmaya başladı. Federasyona maç saatleriyle ilgili başvurduk ancak henüz dönüş alamadık" dedi.

'BURAK'A BU KONUDA CEVAP VERDİRTMEM. O İŞLER GEÇTİ NEXT…'



Kagawa transferinde yönetim kurulu ve Şenol Güneş'in ortak kararı olduğunu sözlerine ekleyen Orman, şöyle devam etti:

"Kagawa transferinin kararı esnasında Şenol Hoca vardı ve Hüseyin Yücel vardı. Beraber vermiş olduğumuz bir karardır bu transfer kararı. Bu bir ekip işi. Burada başkan ve yönetim kuruluna rağmen bir transfer yapılamaz, hocaya rağmen de bir transfer yapılamaz. Biz bir ekibin parçasıyız. Ekip olarak verdiğimiz kararlardır, ayrı ayrı güçler değiliz, aynı gemideki insanlarız. Bundan önceki gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

📺 Fikret Orman, Burak Yılmaz'a sorulan taraftar tepkisi sorusuna yanıt verdi. "Bu işler artık geride kaldı. Next." pic.twitter.com/ddEPB4kFyO — FutbolArena (@futbolarena) 5 февраля 2019 г.

​Burak Yılmaz'ın tribünlerde tepki görmesiyle ilgili olarak da konuşan Orman, "Burak'a bu konuda cevap verdirtmem. Burası Beşiktaş Kulübü. Ben bu süreçlerde maçları çok incelettiriyorum. Akhisarspor maçında tribünde bin 500 kişi varken, maksatlı gelen 30 kişi de vardı. Burak transferini Beşiktaş seçimlerine yöneltmeye çalışanlar oluyor. Antalya maçında da destek vardı. Bu işlerin artık gündemi kalmadı Beşiktaş'ta. O işler geçti. Next" dedi.

KAGAWA: NAGATOMO'YLA KARŞILAŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Kagawa, Mirin, Burak ve Muhayer de kendilerine sorulan soruları yanıtsız bırakmadı.

Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Japon olma unvanı taşıyan Shinji Kagawa, muhteşem bir şehirde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Shinji Kagawa, Toplu fotoğraf çekiminden sonra Kartal Pençesi pozu verdi. pic.twitter.com/zjhlbjPdp7 — BEŞİKTAŞ Var! (@ForzaSenBenYok) 5 февраля 2019 г.

​"Eski takım arkadaşım olan Nagatomo'yla da görüşmüştüm ve o da aynı şeyi söyledi. Ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu gelince gördüm. Yemekler de çok güzel ve deniz olması da çok güzel. Atmosfer beklediğim gibi. Taraftarlar çok iyi, stat çok iyi. Nagatomo'yla karşı karşıya geleceğimiz maçı 4 gözle bekliyorum. Dün Nagatomo'yla birlikte yemek yedik. Nerede ne yapılır, nerede ne yenir gibi konuştuk. Kulüp hakkında yeterli bilgi sahibi olacak kadar vakit geçiremedim. Nagatomo'yla karşılaşacağımız maçı bekliyorum ve gidip gücümüzü göstereceğiz."

BURAK YILMAZ: KALBİMDE DE AKLIMDA DA GERİ DÖNMEK VARDI

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her zaman Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini söyleyen Burak Yılmaz ise "Birçok yerde forma giydim ama her zaman Beşiktaş maçlarını izledim, bunu en yakınlarım bilir. Hatta elendiğimiz Lyon maçını sabah 5'te Çin'de izledim. Ben 4 büyük takımda da oynadım, bu takımların hepsinde büyük başarılar yakaladım. Beni ayıran diğer özelliğim, bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün geri dönmek vardı" dedi.

Kariyerini ​Beşiktaş'ta noktalamak istediğini söyleyen Burak, "Burada başladım, burada bitirmek istiyorum. Tek temennim bunun nasip olması. Burada dolu dolu başarılarla kariyerimi tamamlamak istiyorum" diye konuştu.

MİRİN: ŞAMPİYON OLURSAK TADINI ÇIKARIRIM

Pepe'nin gitmesinin ardından transfer edilen Nicolas Isimat-Mirin de Portekizli futbolcunun çok büyük bir isim olduğunu belirtti. Pepe'nin Beşiktaş'ta iz bıraktığını söyleyen Mirin, "Şu anda Vida, Medel, Gökhan, Caner ve Adriano gibi çok büyük oyuncularla oynuyorum. Hollanda'da şampiyonluk yaşadım, iyi bir tecrübem var ve burada iz bırakmak istiyorum" dedi.

PSV'de yaşadığı şampiyonluk sevinci hatırlatılan Mirin, şöyle devam etti. "Burada kupalar kaldırmak için birlikteyiz. Tabii ki kupa kaldırdığımız zaman bunun da doyasıya tadını çıkarırız."

MUHAYER OKTAY: ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM

Genç oyuncu Muhayer Oktay ise, Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyunculardan öğreneceği çok şey olduğunu belirterek, "Abilerimden çok şey öğreneceğime eminim. En kısa sürede takıma katkı sağlamak istiyorum. Kendimi daha çok 8 ya da 10 numara pozisyonunda görüyorum ama kararı hocamız verecek. Dediğim gibi abilerimden çok şey öğreneceğim. Onlar gibi bir gün bu takımda oynamak isterim" diye konuştu.