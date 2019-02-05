Said Nurmagomedov, Rusya'nın yeni UFC yıldızı olma yolunda

UFC'nin en ünlü yıldızlarından Habib ile aynı soyadı paylaşan 26 yaşındaki Rus boksör Said Nurmagomedov, MMA dünya boks şampiyonasındaki zaferinin ardından yalnızca soyadıyla değil adıyla da anılmaya başlanacak.

© AFP 2018 / Mikhail KLIMENTYEV Putin’in UFC şampiyonu Habib’e ne söylediği ortaya çıktı

Nurmagomedov, cumartesi gecesi Fortaleza'da düzenlenen UFC Fight Night 144 horoz sıklet müsabakasında Brezilyalı boksör Ricadro Ramos'la dövüştüğü ilk round'u birincilikle bitirdi.

Rus boksör, rakibinin karnına indirdiği tekmeyle kafesteki dövüşü zaferle tamamladı.

Nurmagomedov, UFC'ye transfer oluşundan bu yana yaptığı iki dövüşü de kazandı. Ramos'la yaptığı dövüş, 61 kiloya gelip horoz sıklet kategorisinde yarışmaya başlamasının ardından kazandığı ilk müsabakaydı.

Üçü UFC'de olmak üzere dört turnuvanın şampiyonu 23 yaşındaki boksörün karşısında Nurmagomedov'un hiç sansı olmadığı söyleniyor ve alay ediliyordu.

Ancak UFC hafif sıklet kategorisinin namağlup şampiyonu 30 yaşındaki Habib'le meşhur olan soyadının aksine, bu yıl düzenlenen turnuva Said Nurmagomedov'un kendi ismine de tanınırlık sağladı.

ARALARINDA KAN BAĞI YOK

Habib Nurmagomedov, gençliğinde tüm dövüş numaralarını Dağıstanlı arkadaşı Said ile paylaşıyordu. Hatta rakiplerini sahaya çekmesine olanak sağlayan güçlü taktiklerini de.

MMA mensuplarının Said ve Habib'in ilişkisiyle ilgili kafaları karışıktı. Said'in Habib'e ‘kardeşim' şeklinde hitap etmesini temel alarak, ikilinin kuzen oldukları düşünülüyordu. Ancak aralarında herhangi bir kan bağı bulunmuyor. Ayrıca şimdiye dek MMA şampiyonalarında yarışan üç Nurmagomedov vardı. Habib'in kuzeni Ebubekir, en son ekimde düzenlenen profesyonel boks liginde dövüşmüştü.

Habib, RT Spor'a verdiği röportajda Said ile olan ilişkisini, "Tabii ki onu tanıyorum, oldukça iyi bir arkadaş ve çok da iyi bir boksör. Ancak soyadlarımız aynı olsa da kendisiyle kuzen değiliz. Kendisinin UFC turnuvalarında büyük şansı olduğunu düşünüyorum" şeklinde açıkladı.

Sinek sıklet derecelendirmelerinin belirsizliğinden ötürü, Said artık horoz sıklet kategorisinde dövüşecek ve böylece birçok ünlü isimle müsabakaya çıkma şansı yakalayacak.

UFC Fortaleza'nın horoz sıklet kategorisindeki rakiplerinden Brezilyalı boksör Sihirbaz Marlon Moraes, ilk round'da hemşehri Raphael Assuncao ve alanında uzman TJ Dillashaw ile dövüşmüştü.

61 kilodayken kendisini daha iyi hisseden Said Nurmagomedov, ünlü rakiplerinin seviyesine gelmeyi amaçlıyor.

Nurmagomedov'un profesyonel spor hayatındaki tek mağlubiyeti Absolute Championship Berkut turnuvası sinek sıklet kategorisinde, Magomed Gladyatör Bibulatov'a karşı olmuştu. Cumartesi günü düzenlenen yarışa da tesadüfen katılan Bibulatov'un Brezilyalı boksör Rogerio Bontorin'le yaptığı dövüşte, hakemler ayrık karar verdi.

Yenilgiden beri gittikçe güçlenen Nurmagomedov, art arda yedi zafer kazandı.

Nurmagomedov, adını namağlup hafif sıklet şampiyonu olarak anmaktan çekinmiyor ve Habib Nurmagomedov gibi kendisinin de destan yazacağını söylüyordu. Cumartesi günü ise, zaferine giden yolda bir adım daha attı.