Said Nurmagomedov, Rusya'nın yeni UFC yıldızı olma yolunda

Rus boksör, rakibinin karnına indirdiği tekmeyle kafesteki dövüşü zaferle tamamladı.
Nurmagomedov, UFC'ye transfer oluşundan bu yana yaptığı iki dövüşü de kazandı. Ramos'la yaptığı dövüş, 61 kiloya gelip horoz sıklet kategorisinde yarışmaya başlamasının ardından kazandığı ilk müsabakaydı.
Üçü UFC'de olmak üzere dört turnuvanın şampiyonu 23 yaşındaki boksörün karşısında Nurmagomedov'un hiç sansı olmadığı söyleniyor ve alay ediliyordu.
Ancak UFC hafif sıklet kategorisinin namağlup şampiyonu 30 yaşındaki Habib'le meşhur olan soyadının aksine, bu yıl düzenlenen turnuva Said Nurmagomedov'un kendi ismine de tanınırlık sağladı.
ARALARINDA KAN BAĞI YOK
Habib Nurmagomedov, gençliğinde tüm dövüş numaralarını Dağıstanlı arkadaşı Said ile paylaşıyordu. Hatta rakiplerini sahaya çekmesine olanak sağlayan güçlü taktiklerini de.
MMA mensuplarının Said ve Habib'in ilişkisiyle ilgili kafaları karışıktı. Said'in Habib'e ‘kardeşim' şeklinde hitap etmesini temel alarak, ikilinin kuzen oldukları düşünülüyordu. Ancak aralarında herhangi bir kan bağı bulunmuyor. Ayrıca şimdiye dek MMA şampiyonalarında yarışan üç Nurmagomedov vardı. Habib'in kuzeni Ebubekir, en son ekimde düzenlenen profesyonel boks liginde dövüşmüştü.
Sinek sıklet derecelendirmelerinin belirsizliğinden ötürü, Said artık horoz sıklet kategorisinde dövüşecek ve böylece birçok ünlü isimle müsabakaya çıkma şansı yakalayacak.
UFC Fortaleza'nın horoz sıklet kategorisindeki rakiplerinden Brezilyalı boksör Sihirbaz Marlon Moraes, ilk round'da hemşehri Raphael Assuncao ve alanında uzman TJ Dillashaw ile dövüşmüştü.
61 kilodayken kendisini daha iyi hisseden Said Nurmagomedov, ünlü rakiplerinin seviyesine gelmeyi amaçlıyor.
Nurmagomedov'un profesyonel spor hayatındaki tek mağlubiyeti Absolute Championship Berkut turnuvası sinek sıklet kategorisinde, Magomed Gladyatör Bibulatov'a karşı olmuştu. Cumartesi günü düzenlenen yarışa da tesadüfen katılan Bibulatov'un Brezilyalı boksör Rogerio Bontorin'le yaptığı dövüşte, hakemler ayrık karar verdi.
Yenilgiden beri gittikçe güçlenen Nurmagomedov, art arda yedi zafer kazandı.
Nurmagomedov, adını namağlup hafif sıklet şampiyonu olarak anmaktan çekinmiyor ve Habib Nurmagomedov gibi kendisinin de destan yazacağını söylüyordu. Cumartesi günü ise, zaferine giden yolda bir adım daha attı.
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