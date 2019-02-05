Neymar'ın yaş gününde tuttuğu dilek: Yeni bir ayak tarak kemiği

Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yine ayak tarak kemiğinden sakatlandığı için sahalardan uzak kaldığı bu dönemde yaş gününü kutladı. 5 Şubat'ta girdiği 27. yaşı için haftasonu ailesi ve arkadaşlarına parti veren Neymar, "En çok istediğim doğumgünü hediyesi, yeni bir tarak kemiği" dedi.

Bir yıl içinde ikinci kez ayak tarak kemiği sakatlığı yüzünden 2.5 ay sahalardan uzak kalacak ve Şampiyonlar Ligi son 16'da Manchester United eşleşmesini kaçıracak olan Neymar, pazar günü elinde koltuk değnekleriyle seke seke doğum günü partisi verdi.

Ailesi ve takım arkadaşlarının katıldığı 'kırmızı' temalı partide doğum günü dileği tutarken gözyaşlarını tutamayan Neymar, "Bugün en çok istediğim doğum günü hediyesi yeni bir tarak kemiği" derken gözyaşlarını tutamadı.

Yaşlarını silen Brezilyalı yıldız "Böylece sahada mücadele edebilir ve hayatta en sevdiğim şeyi yapabilirdim, futbol oynayabilirdim" diye devam etti.

A tearful Neymar didn’t get the birthday present he wanted 😥 pic.twitter.com/JW5Gm6kAAP — ESPN UK (@ESPNUK) February 5, 2019

"Tüm bu zaman boyunca koltuk değneklerine dayanmak çok zor. Her atlet bunun ne kadar zor bir şey olduğunu bilir."

Trkım arkadaşlarına kendisine yardımcı ve destek oldukları için teşekkür eden Neymar, "Mümkün olduğu kadar çabuk geri dönebilmem için bana gerekli tüm gücü veriyorlar" diye ekledi.

Dünyanın en pahalı futbolcusu, sakatlığı yüzünden yaş günü kutlamalarını iptal etme noktasıne geldiğini, ama sevdikleriyle zaman geçirmenin kendisine sakatlığı bir nebze unutturacağı düşüncesiyle bundan vazgeçtiğini belirtti.