Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Soyunma odasına gidiyorsun, bir tercüman orada, biri şurada, senin dediğini anlamıyorlar ki

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, ikinci yarıya yerinde transferlerle iyi başladıklarını belirterek, "3 maçta 3 galibiyet aldık ancak hiç havaya girmek istemiyoruz. 4. ve 5. maçı düşünerek önümüze bakacağız" dedi.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal "Soyunma odasına gidiyorsun, onları havaya sokmak için konuşmaya başlıyorsun. Bir tercüman orda, biri şurada, diğer tarafta bir tercüman, senin dediğini kimse anlamıyor ki" dedi.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, ikinci yarıya yerinde transferlerle iyi başladıklarını belirterek, "3 maçta 3 galibiyet aldık ancak hiç havaya girmek istemiyoruz. 4. ve 5. maçı düşünerek önümüze bakacağız" dedi.
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