Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Soyunma odasına gidiyorsun, bir tercüman orada, biri şurada, senin dediğini anlamıyorlar ki

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal "Soyunma odasına gidiyorsun, onları havaya sokmak için konuşmaya başlıyorsun. Bir tercüman orda, biri şurada, diğer tarafta bir tercüman, senin dediğini kimse anlamıyor ki" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, ikinci yarıya yerinde transferlerle iyi başladıklarını belirterek, "3 maçta 3 galibiyet aldık ancak hiç havaya girmek istemiyoruz. 4. ve 5. maçı düşünerek önümüze bakacağız" dedi.

Altyapıdan futbolcu çıkmadığı için yabancı transferi yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Kartal, şunları dedi: "Niye Türkiye altyapısından futbolcu çıkmıyor? Çünkü kolaya alışmışız. Git Afrika'dan sporcu al, hazır futbolcuyu al burada oynat, yanlış bu. Kötü de olsa kendi altyapından yetiştireceksin. Bizim takım bir çıkıyor, bakıyorsun çoğu yabancı. Bu ülkede kurtuluş şudur; Kulüp başkanı olarak soyunma odasına gidiyorsun, onları havaya sokmak için konuşmaya başlıyorsun. Bir tercüman orda, biri şurada, diğer tarafta bir tercüman, senin dediğini kimse anlamıyor ki. Ne zamanki bir kulüp başkanının soyunma odasında konuştuğunu, futbolcuların yüzde 90'ı anlarsa o zaman Türk futbolu olur ve Türk futbolu kurtulur."