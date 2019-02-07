Putin’den FIFA Başkanı Infantino’ya dostluk nişanı

© Sputnik / Vladimir Pesnya Putin, FIFA’ya spor ideallerine bağlılığından ötürü teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘2018 Dünya Kupası’nın hazırlıklarına ve düzenlenmesine sunduğu büyük katkılardan dolayı’ FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya dostluk nişanı verdi.

Rusya resmi hukuki bilgiler portalında bugün yayınlanan ilgili kararnamede, dostluk nişanının ayrıca ‘halklar arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine sunulan katkılar, kültürlerin ve milliyetlerin yakınlaşması ve karşılıklı olarak zenginleşmesi ile ilgili verimli çalışmalar’ için takdim edildiği kaydedildi.

2018 Dünya Kupası geçen yılın yaz döneminde ilk kez Rusya’da düzenlenmişti.

RUSÇA ÖĞRENMEYE SÖZ VERMİŞTİ

2018 Dünya Kupası maçlarının tamamlandığı geçtiğimiz temmuz sonunda Infantino, şampiyonanın organizasyonu için Rusya’ya teşekkür etmiş, Rusça öğrenmeye söz vermiş ve ‘kesinlikle oraya bir kez daha geleceğini’ ifade etmişti.

Şampiyonanın dünyanın dört bir ucundaki insanların Rusya ile ilgili görüşlerini değiştirmesine yardım ettiğini belirten Infantino, “Bu gülücüklere bir bakın, bu Rusya’nın yüzü, bizim sevdiğimiz ve teşekkür ettiğimiz Rusya’nın yüzü. Bu şampiyona, Rusya’nın gerçek anlamda bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi” demişti.