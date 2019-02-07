'Cumhurbaşkanlığı Spor kuruluyor' haberine yalanlama

Dün www.yurtspor.com adlı internet sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor'un, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edeceği iddia edilmişti. Söz konusu haberde, takımın idmanlarını Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı ileri sürülmüştü.
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Söz konusu iddiaya ilişkin yalama, bugün Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından geldi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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