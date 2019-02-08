'Enes Kanter'in takımıyla yolları ayrıldı'

Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.
Son günlerde ABD basınına FETÖ'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.
Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.
The Knicks are releasing Enes Kanter, league source tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2019
KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.
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