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12:15 08 Şubat 2019
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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı

    Olaylı derbi iddianamesi tamamlandı: Şenol Güneş ile Quaresma mağdur, Caner Erkin şikayetçi, 46 şüpheliye ceza istemi

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Kadıköy'de geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ceza istemiyle iddianame hazırlandı. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular Ricardo Quaresma mağdur, Caner Erkin de şikayetçi sıfatı ile iddianamede yer aldı.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı, maç tatil edildi
    İddianamede 46 kişi şüpheli olarak yer alırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 şüpheli için 'Silahla yaralama' ve 'Spor alanlarına yasak madde sokma' suçlarından 1.5 yıldan 2.5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

    Ricardo Quaresma'ya yönelik eyleminden dolayı da 5 şüpheli için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli için 'Silahla yaralamaya teşebbüs' ve 'Spor alanlarına yasak madde sokma' 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

    TÜM ŞÜPHELİLER HAKKINDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

    Şenol Güneş
    © REUTERS / Osman Orsal
    Şenol Güneş, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylara ilişkin açılan soruşturma kapsamında 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi
    35 şüpheli için 'Yasak madde kullanma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 1 şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı.

    5 KİŞİ HEDEF GÖZETEREK QUARESMA'YA ÇAKMAK VE MADENİ PARA ATMIŞ

    Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi, Şenol Güneş
    © REUTERS / Kemal Aslan
    Caner Erkin ile Tolga Zengin olaylı derbi soruşturmasında ifade verdi: 'Problem yok, kamera görüntüleri var'
    Şüphelilerden Abdülkadir D.'nin saat 21:11, Metehan A.'nın saat 21:47, Taner Ç.'nin saat 21:47, Cihat Ö.'nün de saat 20:53 civarında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'yı hedef alarak çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtilen iddianamede, Mirsat B.'nin Quaresma'ya madeni para fırlattığı, cisimlerin Quaresma'ya isabet etmediği ifade edildi.

    Şüphelilerden Cem A.'nın saat 21:11 civarında sahaya telefon fırlattığı kaydedilen iddianamede, "Şüpheli Mehmet S.Y.'nin saat 22:00, Sedat D.'nin yine saat 22:00 civarında hedef alarak Şenol Güneş'in kafasına çakmak attıkları, şüpheli Gökhan T.'nin yine saat 22:00 civarında soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş'e su dolu bir şişe attığı, Güneş'in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu" belirtildi.

    CANER ERKİN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 72 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI

    Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.'nin, Caner Erkin'i hedef alarak sahaya medeni para attıkları kaydedilen iddianamede, maddelerin futbolcuya isabet etmediği kaydedildi.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA /
    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaralanan Şenol Güneş'in hastane raporu ortaya çıktı
    Bunların dışında kalan 35 şüphelinin sahaya yasak madde attıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, 'Yasak madde kullanma' suçunu düzenleyen 13/4 maddesi gereğince 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede 1 şüphelinin de adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

    İddianamede tüm şüpheliler için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.

    Aralarında futbolcu Caner Erkin ve haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerin de bulunduğu 72 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'Yaralama', 'Hakaret içerikli tezahürat', 'Spor alanlarında yasak madde kullanma' suçundan yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

    'ÖRGÜT FAALİYETİ KAPSAMINDA SUÇ İŞLEDİKLERİNE DAİR DELİL ELDE EDİLEMEDİ'

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan men edildi
    Olayları gerçekleştirenlerin organize hareket ettikleri yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmanın genişletildiği bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, "Ancak yapılan kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği" belirtildi.

    Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı.

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    Etiketler:
    iddianame, Soruşturma, Futbol, Fenerbahçe, Beşiktaş, Tolga Zengin, Şenol Güneş, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Kadıköy, İstanbul
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