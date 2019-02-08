Rus sporcular, Soçi Olimpiyatları’nın yıl dönümü için soyundular: ‘Saklayacak bir şeyimiz yok’

Rus sporcular, çıplak pozlar vererek Soçi Kış Olimpiyatları'nın beşinci yıldönümünü kutladı. Projede yer alan sporcuların tümü, 5 yıl önce olimpiyatlarda yarışırken çekilen fotoğraflarını ellerinde tutarak çıplak vücutlarını kamufle etti.
SOÇİ 2014'TEN PEKİN 2022'YE
Gelecek nesilleri spordaki başarıların devamı için motive etmeyi amaçlayan fotoğraf galerisinin başlığı ‘Saklayacak bir şeyimiz yok, ama gurur duyacak çok şeyimiz var. Soçi 2014'ten Pekin 2022'ye ‘olarak belirlendi.
2014'teki ev sahibi Team Russia 13 dalda aldığı olimpik unvanlarla gayriresmi madalya sıralamasında birinci olmuş, böylece Kış Olimpiyatları'nın en iyisi Norveç'i iki altın madalya ile geride bırakmıştı.
Ancak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı olimpiyattaki tarihi başarısı, doping skandallarıyla lekelendi. Bu durum ise birden çok doping ihlaliyle suçlanan ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına yol açtı.
Ancak doping suçlamalarına yönelik hiçbir kanıt bulunamadı. Birçok Rus sporcu yarışlara katılmaktan ömür boyu men edildi ve Soçi'de kazandıkları madalyalar ellerinden alındı.
Rusya'ya yönelik diğer bir yaptırım ise, 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'na katılımlarının topyekun yasaklanması oldu. Ardından Rusya, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan da ihraç edildi, Rus sporcular sadece tarafsız olarak yarışabildi.
Geçtiğimiz sonbaharda WADA, 3 yıl daha görevinden men edilen Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nı görevine iade etti ve böylece ‘doping efsanesi' son bulmuş oldu.
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