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17:52 08 Şubat 2019
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    Soçi Kış Olimpiyatları

    Rus sporcular, Soçi Olimpiyatları’nın yıl dönümü için soyundular: ‘Saklayacak bir şeyimiz yok’

    © Sputnik / Alexander Vilf
    Spor
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    2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nın ev sahibi Rusya’yı temsil eden sporcular, olimpiyatların beşinci yıl dönümünü kutlamak için sıradışı bir proje geliştirdi. Sporcular, şeffaflıklarını ve kendilerine duydukları güveni yansıtmak adına çıplak bir fotoğraf serisine modellik yaptı.

    Rus sporcular, çıplak pozlar vererek Soçi Kış Olimpiyatları'nın beşinci yıldönümünü kutladı. Projede yer alan sporcuların tümü, 5 yıl önce olimpiyatlarda yarışırken çekilen fotoğraflarını ellerinde tutarak çıplak vücutlarını kamufle etti.

     

    Rusya - Olimpiyat Oyunları
    Issei Kato
    Rusya, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nda yine birinci oldu
    Team Russia'nın düzenlediği fotoğraf çekiminde olimpiyat şampiyonu Victor An, Ekaterina Bobrova, artistik patinajcı Dmitri Soloviev'in yanı sıra Soçi'de gümüş ve altın madalya kazanan artistik patinajcılar Kseniya Stolbova ve Fedor Klimov gibi birçok değerli sporcu yer aldı.

    SOÇİ 2014'TEN PEKİN 2022'YE

    Gelecek nesilleri spordaki başarıların devamı için motive etmeyi amaçlayan fotoğraf galerisinin başlığı ‘Saklayacak bir şeyimiz yok, ama gurur duyacak çok şeyimiz var. Soçi 2014'ten Pekin 2022'ye ‘olarak belirlendi.

     

    2014'teki ev sahibi Team Russia 13 dalda aldığı olimpik unvanlarla gayriresmi madalya sıralamasında birinci olmuş, böylece Kış Olimpiyatları'nın en iyisi Norveç'i iki altın madalya ile geride bırakmıştı.

    Ancak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı olimpiyattaki tarihi başarısı, doping skandallarıyla lekelendi. Bu durum ise birden çok doping ihlaliyle suçlanan ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına yol açtı.

    Soçi Kış Olimpiyatları
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
    Rusya, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda kazandığı birincilik unvanını kaybetti
    Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yürüttüğü soruşturmada görevli Kanadalı avukat Richard McLaren, Rus atletlerin ‘devlet destekli' bir doping ihlalinden faydalandıklarını rapor etti.

    Ancak doping suçlamalarına yönelik hiçbir kanıt bulunamadı. Birçok Rus sporcu yarışlara katılmaktan ömür boyu men edildi ve Soçi'de kazandıkları madalyalar ellerinden alındı.

    Rusya'ya yönelik diğer bir yaptırım ise, 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'na katılımlarının topyekun yasaklanması oldu. Ardından Rusya, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan da ihraç edildi, Rus sporcular sadece tarafsız olarak yarışabildi.

    Rusya Paralimpik Oyunları görkemli bir törenle açıldı
    © REUTERS / Vladimir Fedorenko
    Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rusya’nın cezasını kaldırıyor
    Rus sporcuların ünlerine düşürülen bu gölge, Rusya Spor Federasyonu ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nin dahi doping ihlali iddialarıyla tecil edilmesine yol açtı. 2018 Olimpiyatları öncesinde Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 28 Rus sporcu aklandı ve ömür boyu men edilme cezaları kaldırıldı. Buna gerekçe olarak da sporcuların doping kuralını ihlal ettiği yönünde WADA'nın sunduğu delillerin yetersiz olması gösterildi.

    Geçtiğimiz sonbaharda WADA, 3 yıl daha görevinden men edilen Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nı görevine iade etti ve böylece ‘doping efsanesi' son bulmuş oldu.

    Etiketler:
    doping, olimpiyat, spor, 2016 Rio Yaz Olimpiyatları, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları, Spor Tahkim Mahkemesi, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Team Russia, Richard McLaren, Dmitri Soloviev, Ekaterina Bobrova, Victor An, Pekin, Soçi
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