70 yaşında transfer olan Şerif Kunt, 75 dakika sahada kaldı

Mardin'de 2. Amatör Lig ekiplerinden Kızıltepe Gençlerbirliğispor'un yeni transferi 70 yaşındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.
Osmaniye'de 2. Amatör Lig ekiplerinden Karaçay Gençlikspor'dan geçtiğimiz günlerde transfer edilen Şerif Kunt, takım kaptanı olarak 75 dakika sahada kaldı.
Forvet mevkisinde görev yapan Şerif Kunt'un gol atma sevinci yaşayamadığı maçı Kızıltepe Gençlerbirliğispor 4-2'lik skorla kazandı.
BAŞKAN KILINÇ: GENÇLERİMİZE TAŞ ÇIKARTTI
Kızıltepe Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı Şükrü Kılınç, Şerif Kunt'un takımlarını seçtiği için mutlu olduklarını, buradaki sporculara örnek teşkil etmesini arzu ettiklerini kaydetti.
ŞERİF KUNT: 55 YILIMI AMATÖR FUTBOLA VERDİM
Şerif Kunt ise yeni takımında ilk maçına çıktığını, çok güzel duygular yaşadığını belirterek, Kızıltepe'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Futbolun yanında Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında bir gönül köprüsü kurmayı da amaçladığını aktaran Kunt, şöyle konuştu:
"55 yılımı amatör futbola verdim. Geçen sene Osmaniye Karaçay Gençlikspor'da oynadım. Gençlere örnek olmak için gelen teklifi kıramadım. Bugün sahadayım, mutluyum. Genç nesillere bir şeyler aktarabilirsek ne mutlu bizlere. Gençlere tavsiyem, futbolu ve sporu sevin. Sporun, futbolun yaşı yoktur. Yeter ki o ruhu bedende yaşatalım."
TAKIM ARKADAŞLARI MEMNUN
Takımın genç oyuncularından 16 yaşındaki Bünyamin Hınır da Şerif Kunt ile maça çıktıkları için çok heyecanlandıklarını söyledi.
Abdullah Özkan ise kaptanları Şerif Kunt'tan çok memnun olduklarını belirterek, "Ondan çok şey öğreneceğiz, büyük bir tecrübesi var. Şampiyon olup bir üst lige yükselmek istiyoruz. Maçta kaptanlık, dışarıda da bize ağabeylik yapıyor" diye konuştu.
Mardin Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Özkan da Kunt'un muhteşem bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Testlere tabi tutulmasını ve incelenmesini istiyoruz. Kesinlikle 70 yaşında olduğunu hissetmiyoruz. Maç boyunca koşuyor. Büyük bir efor sarf ediyor. Gençlere büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)