Şenol Güneş: 'İki takımı beraber çalıştırmam' demiştim, hala aynı düşüncem geçerli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sezon sonu mukavelem bitince milli takımı isterim ama mukavelem varken istemem" dedi. Başkan Fikret Orman da "Milli takın hocası olması normal bir şey. Milli takımdan ayrılma süreçlerini biliyorsunuz. Bize 'Milli takıma gitmek istiyorum' derse, bu da gayet normal. Sezon sonuna kadar beraberiz" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli takıma gideceği yönündeki soruları cevapladı.
Güneş, şunları söyledi: "Bana yansıyan bir şey yok. Bu maça çıktım, haftaya Malatya maçı var. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Yönetim beni kovmadı. Şu anda burada kalmak istiyorum ama üç beş ay sonra ne olur bilmiyorum. Şu anda öyle bir durum yok. Kamuoyunda var deniyor. Mukavelem devam ederken nasıl gideyim. Şu anda milli takımda Lucescu var, benim de burada mukavelem var. Burasını bırakmadan bir yere gidemezsiniz. 'İki takımı beraber çalıştırmam' demiştim, hala aynı düşüncem geçerli.
Teklif olsa resmiyet olurdu. 'Antalyaspor maçı öncesi istifa etti' deniyor, benim istifam yok. Niye istifa edeyim, sonuna kadar kalmak için uğraşırım. Sezon sonu mukavelem bitince milli takımı isterim ama mukavelem varken istemem. Bugün maça çıktım, haftaya da çıkacağımı düşünüyorum. Benim muhatabım sosyal medya değildir, yönetim ve basındır. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey orada. Kovulmak için bir şey yapmam, kalmak için her şeyi yaparım. İlk günden bugüne çok mutluyum. Burada beni seviyorlar ve sahipleniyorlar."
Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruya ise "Evet görüştüm. Ben berberdeydim, onlar da oradaydı. Hatta Ali Koç da oraya geliyor" diye cevap verdi.
FİKRET ORMAN: ŞARTLARIMIZI BEĞENMEYEREK BAŞKA YERLERE DE GİDEBİLİR, KALMAK DA İSTEYEBİLİR
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Şenol Güneş'in Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Şu anda bunları konuşmak doğru değil. A Milli Futbol Takımı'nın başında bizi 100. yılımızda şampiyon yapmış değerli bir hoca var. Bizim hocamız da takımının başında. Bunların konuşulmasını şık bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü'nün mayıs ayında kongresinin olacağını anımsatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şenol hocanın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu an lige odaklanmış durumdayız. Ancak Lucescu milli takımdan ayrılır ve Şenol hoca da milli takıma gitmek isteyebilir. Bunlar olabilecek şeyler. Bunu abartmaya gerek yok ancak Şenol hoca takımın başında. Benim Şenol Güneş ile bireysel ilişkim çok yüksek seviyede. Birbirimizi çok severiz. Hocamızı gönderme niyetimiz de yok. İkinci yarıya iyi başladık. Hoca da basın toplantısında görevinin başında olduğunu ifade etti. Ancak sezon sonunda oturulur, konuşulur. Şenol hoca, bizim şartlarımızı beğenmeyerek başka yerlere de gidebilir. Kalmak da isteyebilir. Aday olur da başkan seçilirsem bunlar söz konusu olur. Ancak bugün itibarıyla böyle bir durum yok. Olursa konuşulur."
Güneş ile kulübün mayıs ayında gerçekleştirilecek kongresini düşünerek 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme yaptıklarını kaydeden Orman, "Şenol hoca ile basın toplantısı da yaptım. Aynı şeyleri söylemekten bıktım. Şenol Güneş'in milli takımın hocası olması normal bir şey. Milli takımdan ayrılma süreçlerini biliyorsunuz. Bize 'Milli takıma gitmek istiyorum' derse, bu da gayet normal. Sezon sonuna kadar beraberiz. İşimize bakıyoruz" diye konuştu.
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