Serdar Ortaç'tan Medipol Başakşehir marşı

Medipol Başakşehir için yeni marş bestelendi.
Odatv'nin aktardığına göre şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.
Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Serdar Ortaç'ın besteleyip söylediği yeni Başakşehir Marşıpic.twitter.com/0HTf8PgmZ8— Tribun Dergi (@tribundergi) February 9, 2019
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