Ağaoğlu: Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi

* Trabzon Lisesi 105 yıl önce 1915'te Çanakkale'ye öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlerin kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti, düşmanın şekil değiştirdiğini ve Türk gençlerinin yine katledildiğini görüyoruz.

* Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi!

* Biz bir şey yapmayacağız, oynadığımız oyunu oynamaya devam edeceğiz. Herkesin gördüğü bir şey için bir şey yapmayacağız.

* Aradan 105 sene geçti, sadece düşman şekil değiştirdi. Türk futbolunu bu şekilde değiştiremeyiz. O düdüğü çalacaksa adaletli şekilde çalsın. Allah değil bize haram tek puan, değil tek gol, haram tek vuruş nasip etmesin.

📺 Ahmet Ağaoğlu: "Bırakın futbol oynayarak yenilelim. 17-18 yaşındaki çocukları Çanakkale'de katledildikleri gibi katletmeye kimsenin hakkı yok. Değişen bir şey yok. O gün düşmanlarımız emperyalistlerdi. Bugün de karşımıza çıkıyorlar." pic.twitter.com/jkuMYq9GAP — FutbolArena (@futbolarena) 10 Şubat 2019

* Oyuncularımızın bazıları hala lise yaşında. Galatasaray'ı kutluyorum galibiyetinden dolayı. Bu futbol. Her sonuç alınabilir ama bırakın futbol oynayalım. Bu oyuncuların hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağır olur. Biz çıkıp bu futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz.

* Bu çocuklar bu kadar kolay yetişmiyorlar. Ben esame listesini elime aldıktan sonra bakıp, adaletli olmaya dikkat gösteririm.

* Rakibe verilen penaltıyı çok net görmemiş olabilirim ama bize verilmeyen penaltı, çok net bir penaltı.

* VAR sistemi mükemmel. Teknoloji orada size her şeyi gösteriyor. Ama bunun sonucunda kararı verecek olan yine bir insan, hakem.

* Biz bugün Galatasaray'a yenilebilirdik, daha da farklı yenilebilirdik. Ama o mağlubiyeti başka şeylere bağlamadan buradan çıkalım. Oyuncularımızın yaptığı hataları biz gidebiliriz ama neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek? VAR mı düzeltecek?