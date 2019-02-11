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12:08 11 Şubat 2019
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    Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç

    Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' projesinin detayları belli oldu

    © AA / Serhat Çağdaş
    Spor
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    Fenerbahçe'de seçim sürecinde ve göreve geldiği günden bu yana mali duruma dikkat çeken Başkan Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' olarak tanımladığı, kulübü zor durumdan kurtaracak projenin detayları belirlendi. Yardım ve bağış üzerinden kampanya yapmayı düşünmeyen yönetim, 'Özel Sermaye Fonu' kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor.

    Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sarı lacivertli kulübü maddi açıdan içinde bulunduğu durumdan kurtarmak yeni yönetimin birinci önceliği olurken, bugüne kadar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bireysel fedakarlıkları dahil pek çok adım atıldı.

    Ali Koç
    © AA /
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    Fakat bu adımların en önemlisi ve en kritiği Koç'un açıkladığı, 7'den 70'e tüm camianın katılımıyla gerçekleşecek bir kampanya olacak. 'Yardım' ve 'bağış' üzerinden bir kampanya yapmayı düşünmeyen Fenerbahçe bir fon oluşturarak düzlüğe çıkmayı planlıyor.

    Fenerbahçe yönetimi, 'Özel Sermaye Fonu' (Private Equity) kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor. Bu fon tipinde ana ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu kurduktan sonra, sınırlı sorumlu ortakların (taraftar) fona katılımı ile fonun sermayesi artırılabiliyor.

    Kulübün sürekli ve acil nakit ihtiyacına ihtiyacı olduğu, kurtuluşunun nakit akışıyla anca mümkün olacağı için bir fon oluşturularak bu şekilde darboğazdan çıkılması hedefleniyor. Bu konuyla ilgili siyasilerden ilgili kurumlara pek çok görüşme gerçekleştiren sarı lacivertli yönetim, Fenerbahçe'nin 'Kurtuluş Savaşı' olarak niteledikleri bu dönemin en önemli projesi olarak bu fonu görüyorlar.

    FONA KATILMAK İSTEYENLER ÜÇE AYRILACAK

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    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Proje kapsamında oluşturulacak fona katılmak isteyen bütün herkes 3 genel gruplandırmaya ayrılacak. Bu gruplandırmalar fona katılım bedellerine göre olacak. Bu bedeller ise 20 TL-100 bin TL, 100 bin TL-1 milyon TL ve 1 milyon TL ve üstü olarak belirlendi. 20 TL ile 100 bin TL'lik fona katılacak olanlar düzenli katılım sağlayabilecek. Diğer iki grup ise sadece 1 kerelik katılımda bulunacak.

    Bu 3 kategoriden en yüksek dilim olan 1 milyon TL ve üzeri katılımcılarla bizzat başkan Ali Koç ilgilenecek. Bu gruba katılabilecek iş adamları ve camia fertleriyle görüşmeleri yine Ali Koç yapacak. Özetle birinci fon katılımcısı grubun sorumlusu başkan Ali Koç olacak. 100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki fon yatırımcıları grubuyla Burhan Karaçam, 3. grupla ise Şaban Erdikler ilgilenecek.

    HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDA SEFERBERLİK OLACAK

    Ali Koç
    © AA / Yasin Aras
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    Oluşturulacak fon, Fenerbahçe hisselerine yatırım aracı olarak kullanılacak. Fenerbahçe Kulübü başta başkan ve yönetimi olmak üzere oluşturulacak bir ekiple neredeyse tüm Fenerbahçelilerin bu fona katılım sağlaması için kapılarını çalacak.

    Yurt dışında kıta kıta, yurt içinde il il, hatta bazı şehirlerde mahalle mahalle sorumlular olacak ve bu fona destek olmaları için tüm bilgileri insanlara aktaracak. Fon kampanyasının tanıtımını ve reklamlarını Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Berna Laçin gibi çok önemli kişiler bizzat yapacak.

    Projenin şu anda teknik altyapısı, proje temsilcileri ve reklam-tanıtım çalışmaları hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde projeye start verilecek. Futbol takımının da bu süreçte iyi sonuçlar alması ve projenin coşkulu bir şekilde başlaması hedefleniyor.

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    Etiketler:
    kampanya, fon, mali kriz, futbol, Fenerbahçe, Ali Koç, Türkiye
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