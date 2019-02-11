Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' projesinin detayları belli oldu

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sarı lacivertli kulübü maddi açıdan içinde bulunduğu durumdan kurtarmak yeni yönetimin birinci önceliği olurken, bugüne kadar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bireysel fedakarlıkları dahil pek çok adım atıldı.
Fenerbahçe yönetimi, 'Özel Sermaye Fonu' (Private Equity) kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor. Bu fon tipinde ana ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu kurduktan sonra, sınırlı sorumlu ortakların (taraftar) fona katılımı ile fonun sermayesi artırılabiliyor.
Kulübün sürekli ve acil nakit ihtiyacına ihtiyacı olduğu, kurtuluşunun nakit akışıyla anca mümkün olacağı için bir fon oluşturularak bu şekilde darboğazdan çıkılması hedefleniyor. Bu konuyla ilgili siyasilerden ilgili kurumlara pek çok görüşme gerçekleştiren sarı lacivertli yönetim, Fenerbahçe'nin 'Kurtuluş Savaşı' olarak niteledikleri bu dönemin en önemli projesi olarak bu fonu görüyorlar.
FONA KATILMAK İSTEYENLER ÜÇE AYRILACAK
Bu 3 kategoriden en yüksek dilim olan 1 milyon TL ve üzeri katılımcılarla bizzat başkan Ali Koç ilgilenecek. Bu gruba katılabilecek iş adamları ve camia fertleriyle görüşmeleri yine Ali Koç yapacak. Özetle birinci fon katılımcısı grubun sorumlusu başkan Ali Koç olacak. 100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki fon yatırımcıları grubuyla Burhan Karaçam, 3. grupla ise Şaban Erdikler ilgilenecek.
HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDA SEFERBERLİK OLACAK
Yurt dışında kıta kıta, yurt içinde il il, hatta bazı şehirlerde mahalle mahalle sorumlular olacak ve bu fona destek olmaları için tüm bilgileri insanlara aktaracak. Fon kampanyasının tanıtımını ve reklamlarını Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Berna Laçin gibi çok önemli kişiler bizzat yapacak.
Projenin şu anda teknik altyapısı, proje temsilcileri ve reklam-tanıtım çalışmaları hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde projeye start verilecek. Futbol takımının da bu süreçte iyi sonuçlar alması ve projenin coşkulu bir şekilde başlaması hedefleniyor.
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